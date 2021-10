1 Vera Miales sugli attacchi di Guenda Goria

La puntata del Grande Fratello Vip 6 continua con una sorpresa ad Amedeo Goria. In un primo momento ha potuto vedere la figlia Guenda Goria che è tornata al Grande Fratello Vip per informarlo che si sposerà presto con il suo compagno. In seguito, poi, è stato il turno di Vera Miales. La compagnia del giornalista è tornata per dirgli che lo vorrebbe portare sull’altare, ma non solo. Poco dopo sono stati mostrai dei filmati di Guenda in cui manda un tweet al papà di stare attento alla fidanzata. In diretta quest’ultima ha risposto come segue:

Non posso esprimermi perché quando c’è la famiglia di mezzo… Io sono sempre stata la prima a mettere la famiglia davanti a tutto. Quando vedo una figlia difendere il papà… Io la rispetto, ha il diritto di dire la sua e ha tutta la ragione. Le sue idee è giusto che siano le sue.

Vera Miales, poi, ha visto un altro video in cui Guenda sostiene di aver trovato di cattivo gusto il fatto che nella precedente puntata si sia presentata con un abito bianco parlando di matrimonio e di famiglia. Inoltre, ha trovato strano che proprio in questo periodo sia stata fotografata con un pancino sospetto. Proprio mentre sta per rispondere, alle sue spalle entra Guenda Goria:

Guerda, non ho mai avuto niente contro di te. Anzi… Penso che dall’inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello non l’ha supportato. Tu spesso hai attaccato donne della casa quando faceva il farfallone. L’hai un po’ ridicolizzato. Il tuo desiderio di essere invitata era molto grande. Fin qui niente di male, fa parte del gioco.

Guenda ha avuto modo di esprimere sui social cosa pensa di Vera… non le torna più di un qualcosa. È arrivato il momento del faccia a faccia tra loro. #GFVIP pic.twitter.com/FhOYI4Q76g — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Continua…