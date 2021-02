Amedeo Goria festeggia il compleanno (e la pensione) con la figlia Guenda

Festa con Guenda

Mentre il web metabolizza la notizia per cui molto probabilmente non lo vedremo sulle spiagge dell’Honduras, Amedeo Goria “si consola” festeggiando il compleanno. Nato il 16 febbraio di sessantassette anni fa, Goria è diventato celebre non solo come cronista sportivo, ma anche per il suo lungo matrimonio con Maria Teresa Ruta. Due i frutti di quell’unione: la maggiore Guenda e il più piccolo Gianamedeo.

Nelle scorse ore, durante le quali si è fatto un gran parlare della sua presunta esclusione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, Amedeo Goria spegneva in realtà una candelina in più. Al suo fianco proprio Guenda, che ancora una volta dimostra il legame profondo con il papà.

Compleanno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Dunque, cena tra pochi intimi oltre una raggiante Guenda, vestita con un abito fucsia stile frac e un esile top decorato in piume rosa. Con lei c’erano gli amici più cari di Amedeo Goria, e le amiche che gli sono attualmente più vicine. Tutti lungo lo stesso tavolo, nella saletta sgombra di un ristorante romano, con l’immancabile torta su cui soffiare.

Amedeo Goria in pensione

Goria non celebrava soltanto un anno in più, ma anche un traguardo altrettanto nobile come il pensionamento. L’altro ieri è stato infatti il suo ultimo giorno di lavoro in Rai.

Terminata la quarantennale esperienza nel mondo del giornalismo sportivo, Amedeo non ha nascosto – proprio a Novella 2000 – di sentirsi allettato dalle proposte dei reality show. “Perché no? Potrebbe essere un finale di carriera“, ha detto ad Armando Sanchez nel nuovo numero del nostro settimanale.

Se davvero gli è andata male alle visite mediche propedeutiche per la partenza verso i Caraibi, chissà che non sia più fortunato con la prossima edizione del GFVip. Per quello, c’è chi dice che sia già il primo della lista…

Vi lasciamo alle foto della serata, che trovate qua sotto e che sono state realizzate da Ferdinando Gallinelli.

