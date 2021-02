Novella 2000 vi aspetta in edicola: ore critiche per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sulla copertina del nuovo numero di Novella 2000 in edicola da domani. Ore critiche per l'ex re dei paparazzi: ecco perché.

il nuovo numero di Novella 2000 vi aspetta con la consueta ridda di notizie e gossip intorno ai personaggi più amati della cronaca e dello spettacolo. Qui sotto vi diamo un'anteprima dei contenuti e della copertina, che vede primeggiare Fabrizio Corona accanto a una ritrovata Asia Argento.

La coppia di amici speciali – verrebbe da dire – si è ricongiunta felicemente nelle ultime settimane, in concomitanza con l’uscita dell’autobiografia di lei. Su Instagram i due sono apparsi complici e sorridenti, tra scatti trasgressivi e provocanti. Mentre – come da più parti sottolineato soprattutto da lei – Asia resta accanto a Fabrizio trascorrendo con lui diversi giorni al mese, Corona vive invece ore complesse.

L’ex re dei paparazzi è infatti atteso nuovamente in tribunale per il riesame della sua pena. L’udienza doveva tenersi già alla fine del novembre scorso, ma all’ultimo è slittata al 17 febbraio. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderà se Corona dovrà trascorrere i prossimi due anni di nuovo dietro le sbarre, o se potrà continuare a restare agli arresti domiciliari.

Dal suo appartamento milanese Fabrizio è apparso ripetutamente in TV. Ha ripreso a lavorare dirigendo a distanza i propri business, ha anche avuto il Covid, e si sta sicuramente occupando con orgoglio del figlio Carlos Maria. Bisognerà dunque attendere proprio mercoledì, quando troverete il nostro settimanale in edicola, per scoprire il parere dei giudici e il destino di Corona.

Nel frattempo vi proponiamo un’anteprima del nuovo numero di Novella 2000, sul quale oltre alla vicenda e tutti gli aggiornamenti sul caso Corona troverete molto di più. Su tutti spiccano le primissime indiscrezioni sul nuovo amore di Gigi D’Alessio, quella Denise di 24 anni più giovane del cantante partenopeo che gli avrebbe rubato il cuore. E sempre a proposito di storie d’amore, c’è davvero qualcuno nella vita sentimentale di Barbara d’Urso?

La conduttrice è finita al centro di un gossip scottante sul quale cercheremo di fare la dovuta chiarezza. Infine, la nuova avventura da produttrice musicale di Francesca Verdini, la giovane imprenditrice nota al grande pubblico per essere al fianco del leader del Carroccio Matteo Salvini.

