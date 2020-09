Chi è Guenda Goria figlia della Ruta? Età, altezza, biografia e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Guenda Goria, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i figli. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Guenda Goria: età, altezza e biografia

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre del 1988, ha dunque 31 anni d’età. L’attrice è la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Ha un fratello, Gianamedeo, a cui è molto legata.

Guenda parla quattro lingue: inglese, francese spagnolo e portoghese. Ha un ottimo rapporto con i genitori e da sempre ha mostrato un forte interesse per lo sport. Da piccola ha preso lezioni di pianoforte, che con il passare degli anni è diventata oltre che una passione, anche un lavoro.

Guenda Goria è dotata del cosiddetto “orecchio assoluto”, che le rende la professione di musicista molto più facile.

Programmi tv

Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana. Ha studiato recitazione al The Actor’s Academy di Milano, dove si è diplomata. Oltre a questi studi, ha intrapreso anche la danza per dieci anni e il pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano.

Si è laureata in Filosofia ed Estetica all’Università degli studi di Milano. Nel corso della sua vita ha recitato in Anita B e nel film ad episodi Il racconto dei racconti, di Matteo Garrone. Nel 2015 ha interpretato Violetta Sforza ne Il Paradiso delle Signore.

Per quanto concerne la carriera televisiva, invece, da più giovane ha condotto il Sun Splash Festival su All Music e ha recitato anche nella fiction Crimini. Ha partecipato a molti programmi durante gli anni, dai Raccomandati a L’Isola dei Famosi. Poi ancora ha recitato in: Così Fan Tutte, Un passo dal cielo e Con il sole negli occhi.

Avrebbe dovuto tenere uno spettacolo teatrale nel tardo 2020, basato sulla vita di Clara Shumann, moglie di Robert Shumann. Tuttavia l’emergenza sanitaria l’ha costretta all’interruzione.

Guenda Goria è fidanzata?

Guenda Goria è stata fidanzata con l’imprenditore Stefano Rotondo. I due si sono conosciuti a Malindi, in Kenya, quando lei aveva 16 anni e lui 36. La loro storia è dunque nata in modo particolare, visto che entrambi hanno una grande differenza di età e all’epoca lei era minorenne.

La loro relazione, sebbene sia durata più di 14 anni, è tuttavia giunta al termine proprio di recente. Proprio a gennaio Guenda aveva dichiarato in un’intervista a Vieni da me che era tornata single.

Oltre a questo, per il momento, non sappiamo altro riguardo il suo privato. Senza dubbio durante il percorso al Grande Fratello Vip emergeranno altri lati del suo carattere e dettagli sulla sua vita.

Dove seguire Guenda Goria: Instagram e social

Guenda Goria ha un profilo Instagram seguito da più di 21mila followers. La ragazza condivide molti attimi della sua vita, utilizzando parecchio il proprio profilo. Da momenti di lavoro a scene ordinarie con amici e famigliari.

Poco prima della partenza, Guenda ha pubblicato un post riguardo al GFvip, esprimendo le proprie opinioni sull’imminente avventura. Ecco quanto ha dichiarato:

“Buona settimana a tutti!!! Che sia l’ inizio di nuove avventure!! Buon inizio scolastico, buona riapertura di attività in ogni settore. Con l’ augurio di poter rinascere più forti di prima.”

Guenda Goria, insieme a Maria Teresa Ruta, entrano nel reality successivamente rispetto agli altri concorrenti. Proprio per via di questo motivo, la ragazza ha anche pubblicato uno scatto con la madre, scrivendo:

“Studiando i concorrenti. Mamma ascolta Fausto Leali, io leggo Fulvio Abbate”

Guenda Goria al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Guenda Goria. La ragazza ha dichiarato di essere pronta per questa nuova esperienza e di essere molto felice. Tra i suoi obiettivi c’è in primo luogo quello di andare d’accordo con gli inquilini della casa del GFVip, specialmente sua madre. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“La prova più importante all’interno della casa sarà essere una sola anima con mamma, pur mantenendo la propria individualità. Mi spaventa il conflitto e spero di sapere ascoltare gli altri. Vorrei vincere per dimostrare che determinazione e garbo possono convivere”

Riuscirà Guenda Goria ad aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello Vip? La pianista concorrerà insieme a sua madre Maria Teresa Ruta. Le due, infatti, formeranno un unico concorrente e come tali verranno trattate. Inizialmente, almeno, sia lei che Maria Teresa saranno dunque un tutt’uno. Entrambe entreranno a reality già iniziato, facendo parte della “schiera” dei vip della seconda puntata. Madre e figlia si stanno già preparando per l’ingresso tanto atteso: riusciranno ad andare d’accordo? Non ci resta che aspettare l’inizio della loro avventura per scoprire come andranno le cose tra loro.

