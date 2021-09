1 Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, è incinta?

Stando alle ultime indiscrezioni Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, potrebbe star aspettando un bambino. Il gossip lo ha lanciato Fanpage.it dopo aver ricevuto alcune foto che ritraggono l’influencer con un pancino sospetto. Avvolta in un vestito bianco mette bene in evidenza le sue forme. Potrebbe trattarsi solo di questo oppure potrebbe davvero essere incinta. Al momento non lo possiamo sapere. Notiamo, infatti, una rotondità nel basso ventre che porta a pensare che stia nascondendo un segreto.

A quanto pare fonti vicine alla modella hanno detto al sito citato poc’anzi che Vera sarebbe preoccupata all’ipotesi di una eventuale gravidanza. Non ci sono elementi concreti, però, che confermino tutto ciò. La loro redazione ha tentato di contattarla per verificare i rumor, ma ha preferito non rilasciare nessun commento a riguardo.

Il pancino sospetto di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria

Lei stessa, la scorsa estate, aveva rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato che con Amedeo Goria ha parlato della possibilità di allargare la famiglia:

Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento.

Per il momento rimaniamo in attesa di sapere se Vera Miales è davvero incinta oppure no. Soltanto lei potrà dissipare i dubbi. Mentre attendiamo notizie al riguardo facciamo un passo indietro di qualche giorno e rivediamo perché la compagnia di Goria è intervenuta sui social per quanto riguarda alcune concorrenti del Grande Fratello Vip. Continuate a leggere…