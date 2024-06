AMEN protagonista di ‘Cerchiamo te: missione lavoro’ su Rai 2

Spettacolo

Redazione | 12 Giugno 2024

Sabato 15 giugno, alle ore 11.15, riflettori puntati su Arezzo. Su Rai 2 infatti andrà in onda Cerchiamo te: missione lavoro, il nuovo format televisivo condotto da Adriana Volpe attraverso il quale il grande pubblico avrà occasione di conoscere la realtà delle imprese, i sogni e le storie di chi cerca un’occupazione. L’obiettivo? Offrire a giovani candidati l’opportunità di una selezione con contratto di lavoro!

In primo piano l’azienda di gioielli AMEN, con i suoi prodotti realizzati tra tradizione e innovazione, gli spazi di mercato e le opportunità di lavoro di una realtà che opera nel distretto orafo più grande d’Italia e d’Europa.

Chi saranno i protagonisti della puntata

Il titolare Giovanni Licastro e il suo staff saranno a colloquio con tre giovani, tutti studenti poco più che ventenni che vogliono mettersi in gioco per avviarsi al mondo del lavoro.

Tra loro sarà selezionata la figura di designer di gioielli da inserire in organico.

Protagonisti della puntata saranno anche il presidente di CNA Toscana Luca Tonini, il Presidente di CNA Arezzo Fabio Mascagni e la Direttrice Edi Anasetti.

“Un’occasione importante, questa di Rai 2, per far conoscere ai giovani il lavoro che sta dietro a un’azienda come AMEN. Sarà un’opportunità per comprendere come nasce un gioiello e come viene poi presentato al pubblico finale”.