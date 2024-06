Valerio Scanu diventa parrucchiere e apre il suo negozio di hairstyle (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Giugno 2024

Amici

In queste ultime ore è arrivata la notizia in base alla quale Valerio Scanu ha aperto il suo salone di parrucchieri a Roma. Ecco tutti i dettaglio e il suo annuncio.

La nuova attività di Valerio Scanu

Tutti quanti conosciamo Valerio Scanu per la sua partecipazione ad Amici e la seguente vittoria al Festival di Sanremo 2024. Non molto tempo fa ha anche ottenuto la laurea in Giurisprudenza e sembrava che volesse intraprendere quella strada. A quanto pare ha però cambiato idea e abbia deciso di dedicarsi al mondo del beauty, in quanto ha aperto un suo salone di parrucchieri proprio a Roma. Il cantante stesso lo ha annunciato sui social:

“Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore e personaggio della TV. Ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone. Anzi, il mio nuovo salone proprio qui a Roma: Hannabrà The Hair Spa”.

L’inaugurazione avverrà sabato 15 giugno 2024 in Via Alfredo Catalani a partire dalle ore 18:00. Sicuramente adesso Valerio starà preparando le ultime cose per la grande apertura e siamo sicuri che tutti i suoi fan saranno molto emozionati. Così come il suo marito Luigi, con il quale si è sposato quasi un anno fa. L’annuncio del matrimonio era stato dato nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera:

“Lo faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando. E sarà a metà strada, per non scontentare nessuno. Come ci siamo conosciuti? Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso.

Rimanete sintonizzati per scoprire se Valerio Scanu sarà circondato anche dagli affetti che ha collezionato ad Amici nel corso della sua edizione. Alcuni ex concorrenti potrebbero infatti farsi vedere per fargli le congratulazioni per la nuova avventura.