1 Amici 19 anticipazioni: due allievi conquistano la maglia verde del Serale

Durante il pomeriggio di ieri 2 Febbraio 2020 hanno registrato la puntata di Amici 19 e noi come di consueto, vi riproponiamo le anticipazioni che sono state diffuse poco dopo. A rendere pubbliche tutte le informazioni, come sempre, le talpine de Il Vicolo delle News, che hanno fatto sapere passo passo tutte le emozioni e colpi di scena che rivedremo in TV. In questi giorni, come visto la scorsa settimana, degli allievi hanno fatto un passo importante verso la seconda fase della trasmissione e di seguito vedremo chi sono stati gli altri fortunati tra cantanti e ballerini.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Roma: le frasi choc contro i cinesi e il Coronavirus

La puntata si è aperta con la polemica sferrata da Devil Angelo. Il cantante si è lamentato di non essere stato schierato per alcuna sfida e che per lui sarebbe stata un’ottima opportunità non solo per poter presentare il suo singolo, ma addirittura portare il punto alla sua squadra. L’insegnante di canto Rudy Zerbi, a questo punto, ha deciso di lanciare lui una provocazione, proponendogli di fare l’esame per l’accesso al Serale davanti ai tre giudici esterni. Il giovane però pare aver rifiutato questa proposta, dunque Maria De Filippi ha lasciato spazio alla consueta sfida a squadre, che ha permesso a ben due allievi di ottenere la maglia per il Serale.

In base alle anticipazioni di Amici 19 sappiamo che la sfida a squadre si è aperta con il confronto di canto tra Gaia e Giulia e ad avere la meglio è stata la prima. A seguire doppio duello di ballo, prima con Javier e Federico (a vincere è stato il secondo), poi con Matteo e Karina (dove a conquistare il punto è stato il danzatore di modern). L’ultima sfida decisiva, invece ha visto contrapposti Martina contro Francesco e la cantante è riuscita a strappare un punto per la squadra di Gaia, che ha così ottenuto la vittoria dell’intera partita.

A questo punto sono stati resi pubblici i nomi dei due allievi che hanno ottenuto i voti più alti e quindi meritevoli di poter concorrere per la maglia verde. Ad avere questo importante privilegio la cantante Gaia e il ballerino di classico Javier. Entrambi hanno avuto quindi la possibilità di esibirsi davanti ai tre giudici e hanno conquistato la maglia verde del Serale di Amici. A loro facciamo i nostri più sinceri complimenti!

Dunque al momento al Serale gli allievi certi sono Nyv, Valentin, Nicolai, Giulia, Gaia e Javier. Il cerchio si restringe e i posti attualmente sono soltanto 4.

Dopo tante belle notizie, però, le anticipazioni di Amici 19 ci informano che per qualcuno è stata una giornata da dimenticare. Dopo le due maglie verdi, infatti, un cantante è stato eliminato. Andiamo a scoprire di chi si tratta…