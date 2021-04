Stefano De Martino criticato da Carolyn Smith

La puntata di questa sera di Amici si è aperta con un guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano nei confronti di Martina Miliddi. Lei, infatti, era stata chiamata esibirsi su un Charleston confrontandosi con Serena. Lorella Cuccarini, inoltre, aveva avuto una concessione: quella di modificare alcuni passi tecnici di danza classica per renderli più semplici per la concorrente. L’insegnante, però, ha detto che su quella coreografia era impossibile fare modifiche. Dopo la performance di dimostrazione di Elena D’Amario, Stefano De Martino ha affermato che non sarebbe stato possibile applicare modifiche e, su Instagram, Carolyn Smith ha criticato questo commento.

La giudice di Ballando con le stelle non è la prima volta che si schiera dalla parte di Alessandra Celentano. Questa sera, infatti, ha probabilmente commentato sotto a un post, come vediamo dalla foto qui sotto, spiegando il suo punto di vista. Ecco, quindi, le sue parole esatte:

Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!

Il post di Carolyn Smith nei confronti di Stefano De Martino, quindi, prosegue con una citazione su cos’è il Charleston e su come ha influenzato gli altri generi. Si conclude, perciò, in questo modo:

Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato a uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style.

Stefano De Martino risponderà alle critiche di Carolyn Smith? Continuate a seguirci per scoprirlo.

