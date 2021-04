Il locale citato da Rudy Zerbi esiste?

Da ormai alcune settimane a finire al centro dell’attenzione è stato Rudy Zerbi. Il professore di Amici infatti nelle ultime puntate del Serale ha citato in diverse occasioni un misterioso locale, denominato Perla Blu. Stando alle dichiarazioni dell’insegnante si tratterebbe di una sorta di balera, in cui ci si esibisce senza avere particolari doti vocali. Ma perché Zerbi ha citato questo locale?

Tutto è iniziato quando Rudy per commentare le diverse esibizioni di Raffaele, che come sappiamo da mesi si scontra con il professore, ha iniziato a prendere in giro con simpatia il cantante, affermando come proprio il Perla Blu sia il posto adatto al cantante. Ma non solo. Zerbi ha anche affermato di essere stato in passato in questo locale, insieme a nientemeno che a Maria De Filippi, che naturalmente ha immediatamente smentito il tutto. La conduttrice inoltre ha anche negato l’esistenza di questo fantomatico posto, che tuttavia ha attirato l’attenzione del pubblico e del web.

In molti infatti si sono chiesti se il Perla Blu davvero e in questi giorni sui social non si è parlato d’altro. A seguito di alcune ricerche, abbiamo scoperto che in Italia non esiste alcun locale del genere. Tuttavia a La Maddalena, in Sardegna, esiste un ristorante che porta proprio il nome di Perla Blu.

Pare dunque che il mistero sia stato risolto! Ciò nonostante Zerbi continua a fare dall’ironia sul misterioso locale, in particolare dopo le esibizioni di Raffaele, che tuttavia insieme ad Arisa e alla stessa Maria De Filippi si presta al gioco del professore.

