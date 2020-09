1 Dopo l’avventura a X Factor, un’ex concorrente (contestata) del programma di Sky si presenta ai casting di Amici 20? Ecco di chi si tratta

Amici 20 ancora non ha preso il via, ma già sono tantissime le notizie che arrivano in merito al talent ideato da Maria De Filippi. In attesa di capire dove verrà trasmesso il daytime del programma, emergono dettagli per ciò che riguarda gli allievi della scuola. Sembrerebbe, infatti, che un’ex concorrente, assai contestata a X Factor, spera di poter replicare lo stesso cammino di Gaia Gozzi, giunta alla vittoria nel corso della 19esima edizione.

Ma di chi stiamo parlando? La cantante a cui facciamo riferimento è Rita Bellanza, che ha preso parte all’undicesima stagione della trasmissione di Sky Uno. A svelare lo scoop dei casting effettuati dalla giovane artista per Amici 20 è la pagina Amici News che, nel dettaglio, ha ripercorso un po’ quello che è stato il percorso della ragazza:

“Lei è Rita Bellanza. Il grande pubblico conosce Rita per la sua partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017. Nel corso delle puntate successive Rita non riuscì più a raggiungere la stessa intensità dimostrata con il suo cavallo di battaglia e, anche per questo motivo, ricevette molto critiche, anche fin troppo pesanti. Uscì nella sesta puntata dei live ma pubblicò ugualmente un singolo scritto proprio da Levante, Le parole che non dico mai. Recentemente è tornata ad incidere duettando nell’ultimo album di Marco Masini sulle note del brano Tra la pace e l’inferno”.

Si legge sull’informata pagina Instagram. E chissà che Rita Bellanza stavolta non possa riscattarsi e convincere la severa giuria di Amici 20, alla caccia di un nuovo talento. Ma le novità sul mondo di Amici non sono di certo finite qui…