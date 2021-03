1 La critica a Martina di Amici 20

Ad Amici 20 la maestra Alessandra Celentano è molto agguerrita contro due ballerine in particolare: Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Anche nella seconda puntata del serale ha avuto molto da ridire, in particolare sulla ballerina di latino-americano definendola “negata” per la danza. Queste parole hanno scatenato molte polemiche durante la puntata. E le polemiche ci sono anche ogni giorno sul web riguardo questa diatriba. Il pubblico infatti è diviso tra chi dà ragione all’insegnante e chi invece pensa che certi toni siano sbagliati.

Oggi però arriva l’opinione di un ex insegnante di Amici che danno totalmente ragione alla Celentano. Stiamo parlando di Fabrizio Prolli che è stato ballerino professionista nel programma di Maria De Filippi, ed è l’ex marito dell’insegnante Veronica Peparini. Prolli sul suo profilo Instagram ha deciso di attivare la funzione domande/risposte e qualcuno gli ha chiesto cosa ne pensasse di Martina Miliddi. Lui, nel rispondere, ha dato totalmente ragione alla maestra Celentano. Ma non solo, ha anche criticato duramente la bellerina di latino.

Nel dettaglio Fabrizio Prolli ha detto che Alessandra Celentano ha ragione riguardo il giudizio su Martina e a lui stesso ha detto che non piace, trovandola scarsa in tutto: “Ha ragione nel giudizio della ballerina. Nemmeno a me piace, credo sia scarsa in tutto”. Secondo lui potrebbe magari intraprendere la strada dei musical, visto che ha dimostrato di avere delle doti canore. Per quanto riguarda il ballo, invece, a suo dire Martina ha sempre lo stesso approccio in ogni coreografia che le viene assegnata. Infine ha invitato la ragazza a trovare la sua strada poiché “fa tante cose, ma in maniera mediocre”. E ha aggiunto che in lei non vede il talento neanche nella sua categoria, cioè il ballo latino.

Ma Fabrizio Prolli ha parlato anche di Rosa e di Lorella Cuccarini…