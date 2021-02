Amici 20: Giulia gelosa di Sangiovanni a causa di Enula (VIDEO)

1 La crisi tra Giulia e Sangiovanni

Nelle ultime settimane, all’interno della scuola di Amici si è sviluppata una simpatia molto forte tra Giulia e Sangiovanni. I due hanno iniziato a conoscersi e a frequentarsi sempre di più all’interno della casetta nella quale vivono insieme agli altri concorrenti del reality. Tuttavia, di recente, la loro storia ha subito una grande battuta d’arresto a causa della gelosia che la ballerina prova nei confronti del rapporto tra Enula e il cantante.

La giovane artista, quindi, si è ritrovata a parlare di ciò che le dà più fastidio con Alessandro. Dal discorso che hanno sembra che tutti si siano accorti di questa amicizia molto forte che lega i due cantanti e lei ci è rimasta male perché pensa si sia stancato di lei. Nel video, che potete vedere cliccando qui, in seguito vediamo lui parlare con Enula del comportamento di Giulia.

Ma la storia non termina ancora perché quella sera stessa Sangiovanni va da Giulia e le dice di parlare con lui se ha qualche problema e di non tenersi tutto dentro. La ballerina fa capire i suoi problemi di gelosia affermando quanto segue:

Eri impegnato con altre persone. Stavi già parlando con un’altra persona, con Enula. Non capisco tutto questo contatto che prima non c’era e adesso tutto d’un tratto è esagerato.

Il giorno dopo Giulia e Sangiovanni hanno di nuovo parlato. Lui ha dichiarato di trovarsi nella scuola per dedicarsi esclusivamente alla musica e lo stesso dovrebbe fare lei. La ragazza, invece, ha aggiunto di essere infastidita perché crede che potrebbe trovarsi di meglio, come per esempio Enula. Alla fine si sono abbracciati e lui le ha sussurrato: “Ricordati che anche questa cosa qua non è per il tuo male. Non ho mai voluto farti del male“. La storia tra Giulia e Sangiovanni si è davvero conclusa? Continuate a seguirci per tutte le news a riguardo a non solo.