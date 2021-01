Tutto quello che c’è da sapere su Enula Bareggi, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Enula Bareggi

Enula Bareggi età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografa di Enula Bareggi. La giovane cantante nasce ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, il 10 giugno 1998. La sua età è dunque di 21 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

La passione più grande di Enula Bareggi è la musica e fin da piccola si dedica totalmente a questa sua vocazione.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Enula Bareggi sappiamo che nel 2011, all’età di 13 anni, partecipa al programma di Canale 5 Io Canto, condotto da Gerry Scotti. Proprio in questa occasione si fa notare dal pubblico, che vede in lei un enorme talento.

Ma il suo percorso artistico non finisce qui. Nel 2013 infatti partecipa all’evento Insieme Per Un Sogno, al Teatro Fraschini di Pavia.

Contemporaneamente Enula Bareggi porta a termine i suoi studi, e attualmente è anche iscritta all’Università, anche se non è ben chiaro l’indirizzo scelto.

Nel 2020 arriva per lei un’altra opportunità: Sanremo.

Sanremo

Prima di provare ad accedere ad Amici 20, Enula Bareggi ha tentato la fortuna anche con Sanremo. La cantante era infatti stata selezionata tra i 60 aspiranti artisti di AmaSanremo 2020.

Tuttavia in questa occasione, dopo aver presentato la canzone Con(Torta), non è riuscita a convincere a pieno i giudici e per questo è stata eliminata ad un passo dal sogno.

Sempre per quanto riguarda la sua vita privata, in molti si chiedono se Enula abbia un fidanzato. Nonostante attualmente non si abbiano certezze sul suo stato sentimentale, nei primi mesi del 2020 la cantante era stata beccata in compagnia di Leo Gassman e sembrava che tra i due ci fosse un flirt in corso, che tuttavia non è mai stato confermato.

Scopriamo ora dove seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Enula Bareggi: Instagram e social

In molti si chiedono dover poter seguire Enula Bareggi sui social, in particolare su Instagram.

La giovane cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta più di 10 mila follower, che sicuramente nelle prossime settimane si moltiplicheranno.

Su Instagram Enula Bareggi condivide alcuni momenti della sua quotidianità e della sua vita privata.

Ma vediamo adesso quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione ad Amici 20.

Enula Bareggi ad Amici 20

Dopo l’esclusione da Sanremo Giovani 2020, Enula Bareggi a dicembre 2020 decide di presentarsi ai casting di Amici 20, con la speranza di ottenere un banco all’interno della scuola più ambita d’Italia. Nonostante il talent fosse già iniziato da circa un mese, la cantante è stata notata da Rudy Zerbi, che ha così deciso di concederle una sfida con Letizia Bertoldi, unica artista lirica dell’edizione.

Nel corso della puntata del 12 dicembre 2020 così Enula si è esibita con la canzone Auricolari, convincendo il pubblico e la giuria. La Bareggi ha così vinto la sfida ed è entrata a far parte ufficialmente del cast di Amici 20. In merito al suo ingresso nella scuola la cantante su Instagram scrive:

“Vorrei rispondere a tutti i vostri bellissimi messaggi, ma siete tantissimi ed è impossibile, quindi grazie mille di cuore per l’affetto e il sostegno che mi state dimostrando in questi giorni”.

Scopriamo chi sono gli altri concorrenti di Amici 20 oltre ad Enula Bareggi.

I concorrenti di Amici 20

Oltre ad Enula Bareggi a partecipare ad Amici 20 ci sono anche altri concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Enula Bareggi ad Amici 20.

Il percorso di Enula Bareggi ad Amici 20

Il percorso di Enula Bareggi ad Amici 20 inizia ufficialmente sabato 12 dicembre 2020. Come si relazionerà la cantante con i suoi compagni?

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Arrivano buone notizie per Enula. La cantante è in contatto con due produttori musicali che sembrano essere interessati al suo inedito ‘Auricolari’ e sono pronti a collaborare con lei. Vedremo come si evolverà il suo percorso musicale nella scuola.

