1 La battuta su Belen di Pio e Amedeo

Finalmente ha avuto inizio la fase serale del talent di Maria De Filippi. Dopo una prima serie di sfida tra gli allievi ecco entrare in scena il duo comico Pio e Amedeo, i quali hanno fatto una battuta su Belen a Stefano De Martino. Ma come è avvenuto il tutto? Facciamo un passo indietro per spiegarlo.

La scenetta ha avuto inizio quando i comici hanno fatto gli auguri per la nascita del bambino di Stash. L’attenzione, poi, si è spostata su Stefano De Martino e uno dei due ha cominciato ad applaudire dicendo: “Glielo vogliamo fare un grande applauso? Anche lui diventa di nuovo papà. Grande Stefano. Finalmente un fratellino per Santiago“. Questo, perciò, viene interrotto dalla sua spalla che gli dice di starsi sbagliando, la showgirl la figlia l’avrà con un altro ragazzo.

Lo sketch allora continua quando uno dei due afferma: “Eh ma Belen li sceglie tutti uguali. Lei li prende, li attacca alle orecchie e si fidanza. Non avevo capito. Come l’hai presa, tutto bene? Vi sentite?“. Un po’ imbarazzato ma comunque divertito, allora, Stefano De Martino ha risposto alla battuta su Belen fatta da Pio e Amedeo:

Non ridere alle loro battute è un lavoro. Perché se rido troppo rischio di offendere qualcuno, quindi… Se rido poco offendo loro.

Alla fine, ad ogni modo, il tutto si è risolto in maniera molto goliardica. Non ci resta che attendere eventuali commenti da parte di Belen. In caso di ulteriori aggiornamenti vi terremo informati. Continuate a seguirci per tante altre news.