1 A sostenere il provino per Amici 20 è Cassandra, una ragazza malata di leucemia, che ha raccontato la sua audizione e quello che è accaduto

Sono passati alcuni mesi da quando si è conclusa l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che è stata vinta da Gaia Gozzi, ma l’attenzione è già focalizzata sulla prossima stagione del talent. Come sappiamo infatti Amici 20 è già stato confermato e proprio in queste settimane si stanno tenendo i provini grazie ai quali verranno scelti i prossimi allievi della scuola più ambita d’Italia. Nel mentre proprio in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Cassandra, una giovane ragazza 21enne di Frattamaggiore. La cantante si era iscritta ai casting del programma qualche mese fa, tuttavia prima della fatidica chiamata da parte degli autori la giovane ha scoperto di avere la leucemia. A quel punto Cassandra ha iniziato una serie di cure, ma ad un tratto è arrivata la comunicazione che lo scorso 3 luglio si sarebbe dovuta presentare a Roma, per sostenere l’audizione.

Naturalmente la cantante non ha avuto modo di recarsi agli studi Elios, dovendo sottoporsi a delle rigorose cure, e intervistata da Il Mattino ha svelato:

“Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute”.

Cassandra però non ha rinunciato al suo sogno. Un infermiere dell’ospedale ha infatti avuto l’idea di filmarla mentre cantava una canzone di Alicia Keys e quel punto il video è diventato virale. Gli autori di Amici 20, compresa la situazione, hanno così concesso alla ragazza di sostenere il provino via Skype. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Nel giro di poche ore il video è diventato virale, superando ogni nostra aspettativa. Ho spiegato agli autori che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype”.

Attualmente non è ancora chiaro com’è andato il provino di Cassandra ad Amici 20, ma di certo presto ne sapremo di più. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo alla cantante, con la speranza che presto possa sconfiggere la malattia. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le news sul daytime della prossima edizione del talent.