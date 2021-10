1 Alessandra di Amici 21 è anche ballerina

Nelll’ultimo pomeridiamo di Amici 21 Elisabetta ha dovuto affrontare una sfida (questa parte è andata in onda lunedì) contro una cantante, Alessandra, scelta da Lorella Cuccarini. Proprio la sfidante, a seguito del giudizio di Carlo Di Francesco, ha vinto e quindi ha ottenuto il banco. In pochi però sanno che la nuova arrivata nella scuola ha un’altra dote. Ma non solo, è anche collegata all’altra new entry, Domenico Guido, arrivato vincendo la sfida contro Matt.

Sì perché Alessandra oltre ad avere la passione per il canto ha anche quella per la danza. E non può essere considerato un semplice hobby perché ha studiato questa disciplina per molti anni. Fino allo scorso anno faceva parte della scuola Percorsi di Danza che, come si legge dalla descrizione sul profilo Instagram, è un centro di avviamento professionale alla danza classica, contemporanea e hip hop. E si trova a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

A questa stessa scuola appartiene Domenico Guido, il ballerino classico voluto da Alessandra Celentano e che ha vinto la sfida con l’allievo di Veronica Peparini Mattias. I due nuovi entrati, quindi, si conoscono molto bene. Ed infatti i più attenti hanno notato grandi abbracci tra loro una volta ottenuto il banco di Amici 21 ed entrati in casetta.

A seguito di questa notizia e cioè che Alessandra è sia cantante che ballerina, sul web è già iniziata dell’ironia. Non certo nei confronti della ragazza, anzi, ma verso la sua professoressa. Lei infatti è allieva di Lorella Cuccarini e, andando a ricordare la scorsa edizione di Amici, molti si aspettano già il ritorno del musical.

Ma Alessandra ha partecipato anche ad un altro programma molto famoso…