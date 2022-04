1 Scopriamo chi è il vostro allievo preferito di Amici 21

Mancano poche ore alla messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici 21, e anche stasera ne vedremo di belle. Sono infatti soltanto 10 gli allievi rimasti all’interno della scuola e nel corso della serata ci sarà una nuova eliminazione. Tra esattamente un mese nel mentre scopriremo invece chi sarà a vincere questa lunga edizione del talent show di Maria De Filippi, e di certo anche per le ultime puntate non mancheranno tanti colpi di scena e tante emozioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera e nel corso delle prossime serate, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro allievo preferito della quarta settimana di Amici 21. Voi lettori avete così espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai ragazzi meno votati troviamo:

Dario, con l’1% dei voti

Albe, con il 2% dei voti

Michele, con il 3% dei voti

Serena, con il 4% dei voti

Nunzio, con l’8% dei voti

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire come prosegue la classifica generata dalle votazioni dei nostri lettori e chi è il vostro allievo preferito della quarta settimana di Amici 21.