Mercoledì 13 aprile è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 21 dove abbiamo assistito a un solo concorrente eliminato. Un’uscita che, come vedremo, avrebbe lasciato tutti senza parole. Ma partiamo per gradi.

Come rivelato dalle anticipazioni dettagliate (CHE POTETE TROVARE CLICCANDO QUI) si sono tenute come al solito tre manche. La prima ha visto sfidarsi il duo Pettinelli/Peparini contro Celentano/Zerbi e a vincere sono stati questi ultimi. Il primo eliminato provvisorio è stato Dario, messo quindi in panchina.

Durante la seconda partita di Amici 21 i vincitori Celentano/Zerbi hanno voluto sfidare Cuccarini/Todaro e anche in questo caso hanno avuto la meglio. Perciò a finire al ballottaggio finale è stata Serena. Anche nell’ultima gara le squadre si sono scontrate nuovamente, ma stavolta a uscirne vittoriosi sono stati Lorella e Raimondo, mentre a finire a rischio eliminazione è stata Carola.

Una sfida tutta di ballo ad Amici 21, che vede scontrarsi Dario, Serena e Carola. Tre allievi con stili diversi tra loro, che sono entrati nel cuore del pubblico nel corso di questi mesi di programma. In base alle anticipazioni fornite da Amici News e Quello che tutti vogliono sapere, la prima a salvarsi tra loro è stata Serena. Dunque a giocarsi l’unico posto disponibile sono rimasti Dario e Carola. Stando allo spoiler pubblicato da Il Vicolo delle News e riportato da Amici News, a sorpresa, Carola sarebbe stata eliminata dal Serale di Amici 21.

Attendiamo di capire attraverso la puntata di sabato se sarà confermata l’uscita di Carola Puddu dal programma. Quel che è certo, però, è che il web non ha preso benissimo la notizia. Ricordiamo infine che ad animare la quinta serata di Amici 21, l’ospite fisso Nino Frassica e i Follya (ex Dear Jack).

