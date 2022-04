Anticipazioni Amici 21 Serale quinta puntata, un solo eliminato

1 Anticipazioni quinta puntata Amici 21

La conclusione di Amici 21 si sta avvicinando e siamo arrivati alla registrazione della quinta puntata del Serale per le cui anticipazioni ringraziamo Amici News. La puntata andrà in onda sabato 16 aprile alle 21.20 su Canale 5. Ospiti di questa puntata i Follya (ex Dear Jack) e Nino Frassica.

Come avevamo previsto, da questa puntata l’eliminazione è solo una. Questo significa che al termine di ogni manche (sono sempre tre) c’è un eliminato provvisorio. Alla fine uno è salvato e gli altri due vanno al ballottaggio. Ma andiamo avedere cosa è successo oggi.

Prima manche: Pettinelli/Peparini vs Zerbi/Celentano

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Albe contro LDA vince Albe ;

contro vince ; 2^ sfida Dario contro Michele guanto di sfida sulla versatilità vince Michele ;

contro guanto di sfida sulla versatilità vince ; 3^ sfida Dario contro Luigi vince Luigi.

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano. Vediamo chi si ritrova eliminato provvisorio…