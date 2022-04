1 Ecco chi è il vostro allievo preferito di Amici 21

Questa sera su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 21 e come sempre non mancheranno le emozioni. Mancano infatti soltanto tre settimane alla finalissima, durante la quale verrà eletto il vincitore di questa edizione. Il cerchio intanto si stringe sempre di più e anche nel corso della puntata di questa sera ci sarà un’altra eliminazione. 9, come sappiamo, gli allievi rimasti all’interno della scuola e diventa sempre più difficile dunque il ruolo dei giudici, che dovranno prendere delle sofferte decisioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera e nel corso delle prossime puntate, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro allievo preferito della quinta settimana di Amici 21. Voi fedeli lettori avete così espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai ragazzi meno votati troviamo:

Dario, con l’1% dei voti

Albe, con il’1% dei voti

Nunzio, con il 3% dei voti

LDA, con il 5% dei voti

Michele, con il 5% dei voti

Non è tutto. Andiamo a scoprire come prosegue la classifica generata dalle votazioni dei nostri lettori e chi è il vostro allievo preferito della quinta settimana di Amici 21.