Anticipazioni Amici 21 Serale sesta puntata, un solo eliminato

1 Anticipazioni sesta puntata Amici 21

Siamo quasi alla fine di Amici 21 e gli allievi all’interno della scuola sono sempre meno, così eccoci alla sesta puntata del Serale e alle consuete anticipazioni per le quali ringraziamo la pagina Amici News. La puntata andrà in onda sabato 23 aprile alle 21.30 su Canale 5. Ospiti di questa puntata The Kolors e Nino Frassica.

Come già accaduto la scorsa settimana, anche questa volta l’eliminato è solo uno. Ce n’è uno provvisorio per ogni manche per un ballottaggio a tre. Da questo se ne salva uno e poi tra i due rimasti i giudici decidono chi eliminare. Vediamo quindi come sono andate le sfide e chi sono i due allievi finiti al ballottaggio.

Prima manche: Cuccarini/Todaro vs Zerbi/Celentano

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Alex contro LDA vince Alex ;

contro vince ; 2^ sfida Nunzio contro Michele vince Michele ;

contro vince ; 3^ sfida Sissi e Alex contro Luigi e LDA vincono Sissi e Alex.

La squadra vincitrice è la Cuccarini/Todaro. Vediamo chi è l’eliminato provvisorio…