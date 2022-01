Due ballerini di Amici 21 sono apparsi in un videoclip di Alessandra Amoroso

1 Dario e Cosmary di Amici 21 hanno lavorato con Alessandra Amoroso

Il mondo della danza è molto piccolo e spesso ritroviamo alcuni ballerini in più produzioni televisive o apparizioni in videoclip. Con la notorietà che ha Amici, il talent show di Maria De Filippi arrivato all’edizione 21, ci accorgiamo che tra gli allievi ci sono ragazzi che hanno già avuto altre esperienze, cone giusto che sia.

Grazie anche alla presenza sempre più massiccia, per fortuna, dei ballerini nei programmi televisivi e nei videoclip musicali anche in Italia, questi ragazzi hanno modo di mettersi alla prova e prepararsi per il mondo del lavoro vero e proprio sin da molto giovani.

E così anche per Amici 21 troviamo ragazzi già visti altrove. In particolare parliamo di Dario e Cosmary. I due ballerini, allievi rispettivamente di Veronica Peparini e Alessandra Celentano, hanno un lavoro in comune. Entrambi hanno partecipato allo stesso videoclip musicale. Si tratta di Mambo Salentino di Alessandra Amoroso e i Boomdabash.

Notiamo entrambi nel momento in cui sono ci sono tutte le persone che ballano. I due ballerini erano molto più giovani, dato che il video è di oltre due anni fa. In particolare Dario era davvero giovane, dato che aveva 15 anni più o meno.

Una bella coincidenza che comunque ci sta, visto che entrabi sono salentini. Ma in realtà le esperienze famose dei due ballerini di Amici 21 non si fermano qui. Ecco dove li abbiamo già visti entrambi…