1 Problemi per l’ex allievo di Amici 21

Uno degli allievi più amati e seguiti di Amici 21 è stato senza dubbio Crytical. Il giovane cantante ha infatti conquistato il cuore del pubblico con la sua musica, arrivando fino al Serale. A metà del percorso tuttavia il rapper è stato eliminato, e così tornato alla sua vita di sempre ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Proprio in queste settimane Francesco sta girando l’Italia con il suo primo tour, che sta ottenendo un ottimo successo. Poche ore fa però Crytical è stato costretto ad annullare un concerto a causa di motivi di salute. Queste le sue dichiarazioni sui social:

“Ragazzi, purtroppo questa mattina mi sono svegliato con dei dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite, per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi. Sono davvero dispiaciuto per questo, ma con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile”.

L’ex allievo di Amici 21 tuttavia non è stato l’unico ad avere problemi in questi giorni. Solo la scorsa settimana infatti a trovarsi in una simile situazione è stato anche Aka7even. Il cantante infatti, sempre a causa di motivi di salute, ha dovuto annullare uno dei suoi concerti, e sui social ha affermato:

“Grazie per i vostri messaggi. Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi. Però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca”.

