Chi è Crytical di Amici 21? Età, vero nome, canzoni e Instagram

Crytical età, vero nome e biografia

Sono pochissimi i dati che siamo riusciti a raccogliere sulla biografia di Crytical, alunno della scuola di Amici 21.

Il vero nome del cantante è Francesco Paone ed è nato a Pescara nel 2004 (non conosciamo la data di nascita precisa). La sua età è di 17 anni. Il ragazzo arriva da Montesilvano, comune di circa 53.194 abitanti. Non conosciamo invece peso e altezza di Crytical di Amici.

Da sempre appassionato di musica, che studia da diversi anni poiché iscritto al Liceo Musicale di Pescara, Crytical ha deciso di tentare il tutto per tutto ad Amici 21 e per sua fortuna è riuscito a ottenere l’ambito banco grazie a una sfida come vedremo.

Vediamo intanto cosa è emerso sulla vita privata di Francesco Paone…

Vita privata: Crytical ha una fidanzata?

Della vita privata di Crytical, purtroppo, non abbiamo gradi informazioni e sono davvero poche le cose che siamo riusciti a scoprire.

Una delle poche cose che sappiamo, come gentilmente raccolto da Chi e cosa, è che il cantante di Amici ha una sorella di nome Aurora.

Qualcuno si domanda anche se Crytical di Amici 21 ha o meno una fidanzata. In base a quanto emerso sembrerebbe che nella vita di Francesco ci sia una ragazza di nome Anna.

Queste sono le pochissime cose che sappiamo sul cantante di Amici. Siamo in grado di dirvi, invece, dove e se è possibile seguirlo sui social…

Dove seguire Crytical di Amici 21: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Crytical sui social? La risposta è sì. Il cantante di Amici 21 ha un profilo Instagram, ma al momento risulta essere poco aggiornato.

Forse Francesco Paone è poco social e non ama stare troppo tempo dietro al suo profilo Instagram, a differenza di tanti coetanei. Per ora è basso anche il numero di follower, che cresceranno sicuramente durante e dopo la sua avventura ad Amici.

Dall’account ufficiale Instagram di Crytical di Amici 21 abbiamo scoperto che è presente anche suTwitter. Nella piattaforma è presente dal dicembre 2021. Ma anche in questo caso è inutilizzato. Almeno al momento.

Ciò che emerge da Instagram, però, è la grande passione per la musica del cantante. Nei pochi scatti presenti, infatti, compare con un microfono durante una delle serate che l’hanno visto protagonista.

La carriera e le canzoni

Come abbiamo detto da diversi anni Crytical, ancor prima di Amici 21, si è avvicinato alla musica, dando così il via alla sua giovane carriera.

Stando a quanto riportato da Abruzzo City Rumors il ragazzo studia presso il Liceo Musicale di Pescara. Pratica pianoforte da tanti anni e proprio al Liceo ha iniziato a studiare canto corale, il corno francese e il violoncello.

La grande passione di Crytical di Amici, però, è il freestyle. Questo gli ha permesso di partecipare a vari Contest e trionfare contro avversari conosciuti.

Negli anni il ragazzo ha anche pubblicato un album dal titolo Sangue Nero insieme a Gabrix e Khryme. Tra le sue prime canzoni segnaliamoScorie, Pescara d’Inverno, Intro (Sangue Nero), Pari e Dispari, NahNahNah, Siponto d’Autunno, Cos’è Stato?.L’inedito presentato adAmici, invece, èCasa Mia.

Crytical ad Amici 21

Il 5 dicembre 2021 c’è stata la sfida che ha visto scontrarsi Tommaso Cesana e Crytical ad Amici 21, giudicata da Federico Sacchi. La battaglia ha visto trionfare il rapper, che ha così ottenuto l’ambita maglia della scuola.

Anna Pettinelli in particolare è rimasta molto colpita da lui e gli ha offerto la possibilità di lavorare insieme nel programma.

Così dopo tante sfide ed esibizioni, Tommaso Cesana è stato eliminato dalla scuola di Amici 21. La sua eliminazione ha fatto tanto discutere. A prendere il suo posto Crytical.

Il percorso di Crytical ad Amici 21

Come dicevamo durante la puntata del 5 dicembre Crytical ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 21, dopo aver vinto la sfida contro Tommaso.

Al rapper è stato proposto di partecipare alla sfida giudicata da Christian De Sica e ha accettato ben volentieri. Crytical ha colpito positivamente non solo il pubblico ma anche l’attore che gli ha dato un bel 9 e un primo posto in classifica insieme a Sissi ed LDA.

Così Crytical ha dato inizio alla sua avventura ad Amici 21 ed entra ufficialmente a far parte del team di Anna PETTINELLI. Per ora la sua avventura procede spedita. Assente per le festività in Casetta (non compare in nessun video) è tornato con l’inizio del nuovo anno in puntata.



(IN AGGIORNAMENTO)

