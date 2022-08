Fedez arriva in Albania

Dopo una meritata vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia, per Fedez è tempo di tornare a lavoro. In queste ore così il cantante è volato a Tirana, in Albania, per partecipare al Sunny Hill Festival, una delle più importanti manifestazioni musicali fondata e diretta da Dua Lipa e da suo padre, Dukagjin. Nel corso della kermesse, che si tiene dal 26 al 28 agosto, ad arrivare come ospite è stato proprio Federico, che ha presentato alcuni dei suoi più grandi successi. Nel corso della serata però è accaduto qualcosa che non è affatto passato inosservato e che in queste ore sta facendo divertire il web. Nel corso del concerto infatti il rapper ha detto delle parolacce in albanese, nonostante la sua assistente abbia cercato di fermarlo! Queste le parole del cantante e il video del momento:

“Ne volevo dire una ma è brutta, mi hanno detto di non dirla. Posso dirla? È l’unica parola che so in albanese. Oggi l’ho detta anche davanti al sindaco”.

Fedez dice parolacce in albanese pic.twitter.com/D1CB4caYTc — disagiotv (@disagio_tv) August 27, 2022

Qualche giorno fa nel mentre Fedez ha risposto su Instagram alle domande dei fan, ed è tornato a parlare della sua malattia quando un follower gli ha chiesto se dopo l’operazione fosse diventato diabetico. A quel punto il rapper ha svelato come sta oggi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Fortunatamente no. Devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.