1 Le imitazioni di Calma ad Amici 21

Mancano soltanto 10 giorni alla partenza del Serale di Amici 21, e solo qualche giorno fa abbiamo scoperto che tutti i 18 allievi della scuola hanno avuto la maglia d’oro per accedere alla fase finale del talent show. Attualmente dunque i cantanti e i ballerini si stanno preparando per affrontare la prima puntata, prevista per sabato 19 marzo. A breve nel mentre scopriremo il regolamento del Serale e quello che accadrà nel corso delle settimane a venire.

Nell’attesa gli alunni si stanno godendo questo momento di gioia e nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stato Calma. Come sappiamo il cantante è entrato all’interno della scuola poche settimane fa per volere di Rudy Zerbi. In breve così ha conquistato il pubblico e il web e proprio nel corso dell’ultimo speciale pomeridiano il professore ha deciso di permettere al suo allievo di accedere al Serale.

Mentre attendiamo di capire come proseguirà il suo percorso ad Amici 21, in queste ore Calma ha fatto divertire il web con delle imitazioni che stanno già spopolando sui social. Il cantante infatti ha imitato tre grandi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport, Raimondo Todaro, Joe Bastianich e Valentino Rossi, e il risultato è stato incredibile.

Intanto in questi giorni si è parlato delle divisioni delle tre squadre che si scontreranno al Serale, e della giuria che vedremo durante la fase finale. Andiamo a rivedere cosa sappiamo in merito.