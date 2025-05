Ex tronista tra le più amate di Uomini e Donne, qui tutte le curiosità su Teresanna Pugliese

Oggi è moglie, mamma e influencer, ma in passato è stata un volto molto seguito di Uomini e Donne e del GF Vip. Ecco chi è Teresanna Pugliese: età, marito, figli e Instagram dove seguirla.

Chi è Teresanna Pugliese

Nome e Cognome: Teresanna Pugliese

Data di nascita: 25 luglio 1987

Luogo di nascita: Napoli

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: influencer e personaggio televisivo

Marito: Teresanna è sposata con Giovanni Gentile

Figli: Teresanna ha due figli, Francesco e Gioele

Tatuaggi: Teresanna ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @teresannabellambriana

Teresanna Pugliese età, altezza e biografia

Quanti anni ha Teresanna Pugliese e cosa sappiamo della sua biografia? L’influencer è nata a Napoli sotto il segno del Leone il 25 luglio 1987. La sua età oggi è di 37 anni, mentre la sua altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 75 centimetri.

Legata alla sua famiglia e in particolare a sua madre, ben presto Teresanna è riuscita a farsi largo nel mondo della TV dopo gli studi. La massima popolarità, come vedremo, è arrivata con Uomini e Donne. Da lì ha avuto modo di farsi conoscere meglio e di conseguenza diventare un volto noto del piccolo schermo ma anche dei social.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Chi è la mamma di Teresanna Pugliese? L’influencer è figlia della nota attrice campana Paola Liguori, che ha lavorato con Federico Fellini in La Diva.

Ma oggi dopo Uomini e Donne e la breve relazione con Francesco Monte ha un marito e dei figli? Che lavoro fa il marito di Teresanna Pugliese? Chiusa la storia con l’ex volto del programma di Maria De Filippi, Teresanna ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Gentile, noto imprenditore che si occupa dell’attività di famiglia.

La coppia ha due figli: il primo si chiama Francesco, mentre il secondo nato nel 2024, Gioele, avuto dopo una gravidanza piuttosto complicata. Dopo la nascita del primo figlio Francesco sono convolati a nozze. Alla cerimonia presenti anche le telecamere di Pomeriggio Cinque.

Dove seguire Teresanna Pugliese: Instagram e social

Sia su Facebook che su Instagram in particolare è possibile seguire Teresanna Pugliese. L’influencer vanta un buon numero di follower, con i quali ama condividere le sue giornate, momenti lavorativi e di relax circondati da amici, colleghi e famiglia.

Spesso Teresanna sui social è stata bersaglio del web e non ha mancato occasione di replicare. Alcune sue scelte sono state contestate, ma lei ha trovato il modo di difendersi.

Carriera

Terminati gli studi e figlia d’arte, Teresanna Pugliese ha intrapreso presto la carriera nel mondo dello spettacolo, che l’ha portata ad ottenere popolarità grazie a Uomini e Donne in particolare e il Grande FratelloVip 4.

Poi è stata anche opinionista in alcune trasmissioni Mediaset e nel 2025 è stata scelta come concorrente de L’Isola dei Famosi. Oggi peraltro oltre a essere mamma lavora sui social come influencer.

Programmi TV

Tra i programmi televisivi più noti a cui ha preso parte Teresanna Pugliese ovviamente c’è Uomini e Donne nel 2009-2010, ma anche ospitate TV da opinionista a Pomeriggio 5 e Domenica Live nel 2017 così come la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 nel 2020.

Ricordiamo che nel 2017 ha avuto anche una piccola esperienza a teatro da attrice. Ha recitato nello spettacolo “Una pazza vacanza”

Uomini e Donne

Come abbiamo già detto, Teresanna Pugliese è ben conosciuta ai fan di Uomini e Donne per aver partecipato alla trasmissione. Nel 2009 si è presentata per corteggiare Samuel Nardi. Durante la scelta però il tronista la rifiuta.

L’anno successivo Teresanna è tornata nel dating show, ma stavolta in qualità di tronista e infine di corteggiatrice di Francesco Monte. La loro storia è durata poco tempo, eppure ha appassionato numerosi telespettatori, tanto che ancora oggi è considerata una delle coppie storiche nate in trasmissione

Perché Teresanna e Francesco si sono lasciati? Alla base pare ci siano state delle incompatibilità caratteriali, che avrebbero quindi portato alla rottura definitiva.

Grande Fratello Vip 4

In corso d’opera ha preso parte anche alla quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, in cui ha stretto legami importanti con alcuni concorrenti che mantiene vivi ancora oggi.

Si è resa pero anche protagonista di alcune liti con Sossio Aruta (anche lui ex Uomini e Donne) e non solo!

L’edizione in ogni caso fu vinta da Paola Di Benedetto.

Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi

Cosa fa oggi Teresanna Pugliese? Nel 2025 troviamo Teresanna Pugliese come una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili.

Ricordiamo che opinionista in studio è Simona Ventura, che commenterà le vicende dei naufraghi in Honduras. E proprio dall’isola invece Pierpaolo Pretelli ricoprirà il ruolo di inviato.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi chi sono tutti i naufraghi? La lista dei concorrenti in ordine alfabetico parte con:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum.

Ecco chi sono tutti gli altri: Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi

Così come per tutti gli altri naufraghi seguiremo il percorso di Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi.

1° settimana: Teresanna si è immersa in questa nuova avventura e ha fatto le prime amicizie.

(IN AGGIORNAMENTO)