Grande scoperta al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli non ha mai smesso di lavorare e fare TV, dividendosi con la passione per il teatro. Tutte le informazioni su di lui: dall’età, all’altezza e vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Pierpaolo Pretelli

Nome e Cognome: Pierpaolo Pretelli

Data di nascita: 31 luglio 1990

Luogo di nascita: Maratea (Potenza)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: modello e musicista

Fidanzata: Pierpaolo è fidanzato con Giulia Salemi

Figli: Pierpaolo ha un figlio di nome Leonardo ed è in attesa di un secondo

Tatuaggi: Pierpaolo ha diversi tatuaggi visibili sul suo corpo. Tra cui una chiave di violino dietro l’orecchio sinistro e un cuore con una fiamma sull’avambraccio destro. Poi il volto di una donna sulla spalla destra, il simbolo del sole sulla schiena. Sull’avambraccio sinistro ha un’ancora e ancora la scritta “Certe luci non puoi spegnerle” dal gomito sinistro fino al polso, come riportato da chiecosa.

Profilo Instagram: @pierpaolopretelliofficial

Pierpaolo Pretelli età, altezza e biografia

Partiamo subito con la biografia del protagonista di Tale e Quale Show. Cosa sappiamo di lui? Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea il 31 luglio 1990, sotto il segno del Leone. La sua età è quindi di 34 anni.

Del modello conosciamo anche l’altezza, che corrisponde a 1 metro e 90 centimetri.

E ancora della sua biografia sappiamo che ha una famiglia a cui è molto legato, dai genitori a suo nonno Rocco, e ha un fratello di nome Giulio.

Vita privata

Cosa conosciamo ancora a proposito della vita privata di Pierpaolo Pretelli? Il modello ha avuto una storia d’amore in passato con Ariadna Romero. Ci teniamo a precisare che i due erano fidanzati e lei non è la sua ex moglie, in quanto al momento non si è mai sposato.

Dall’amore con la modella è nato Leonardo. Purtroppo le cose tra Pierpaolo e Ariadna non sono andate nel migliore dei modi. I due si sono lasciati, ma ora conservano un bellissimo rapporto.

A seguire Pierpaolo Pretelli ha avuto un’altra frequentazione con Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano) e anche ex di Stash dei The Kolors. Ad annunciarlo fu proprio Pierpaolo da Barbara d’Urso. La storia però non ha avuto alcuna evoluzione.

Come vedremo in seguito nel paragrafo dedicato al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli durante la sua partecipazione si è innamorato di Giulia Salemi. Una volta finito il programma i due hanno continuato la loro storia d’amore e oggi i Prelemi (così chiamati dal loro fan) sono una coppia stupenda e amata da tutti.

Nel 2021 è diventato zio della piccola Sophie, figlia del fratello Giulio.

Pierpaolo e Giulia ancora non si sono sposati, ma hanno annunciato che diventeranno genitori (sui social e in TV) di un maschietto. Nel 2024 la lieta notizia e nel 2025 la nascita del piccolo Kian.

Dove seguire Pierpaolo Pretelli: Instagram e social

C’è modo di seguire Pierpaolo Pretelli sui social? Il concorrente di Tale e Quale Show potete trovarlo su Instagram, con il suo profilo ufficiale.



Pierpaolo, però, avete modo di sostenerlo anche su Facebook e Twitter.

In tutti e tre i social Pierpaolo Pretelli intrattiene il suo pubblico con tante foto e video. Non mancano scatti di shooting fotografici, ma anche immagini in compagnia della sua fidanzata Giulia Salemi o tanti teneri momenti con suo figlio Leo o insieme a degli amici.

Tra le altre cose Pierpaolo Pretelli ci tiene molto al suo fisico, che tiene in costante allenamento e si mostra sui social spesso impegnato a svolgere esercizi, invogliando così i suoi fan a tenersi in forma. Per chi non lo sapesse, poi, Pierpaolo ha realizzato anche un profumo. La fragranza la trovate cliccando qui.

Proprio sulle sue pagine ufficiali ha anche modo di interagire con i suoi fan, ama commentare e divertirsi con le loro battute e ha fatto sapere con grande orgoglio, attraverso questo potente mezzo di comunicazione, che parteciperà con grande gioia a Tale e Quale Show 2021.

A proposito di questo vediamo insieme quella che è la carriera di Pretelli…

Carriera

Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Pierpaolo Pretelli si è trasferito a Roma, dove si è iscritto all’Università alla Facoltà di Giurisprudenza. Non ha terminato gli studi poiché ben presto si è dedicato al mondo dello spettacolo. Anche se non ha mai abbandonato il sogno di diventare avvocato.

Per mantenersi gli studi ha lavorato come cameriere in una discoteca, ma ha svolto anche altre mansioni, dal bagnino al ballerino. Ed è così che è riuscito ad avere il primo ruolo in TV a I Migliori Anni, trasmissione di Carlo Conti.

Da quel momento in poi per lui si sono aperte le strade e tante opportunità, dalla televisione (con ospitate TV e non solo) alla musica per passare al teatro e musical!

Striscia La Notizia

Nel 2013 per Pierpaolo Pretelli si è presentata una nuova occasione, chiamata Striscia La Notizia.

Alla corte di Antonio Ricci, ha svolto il ruolo di primo velino del programma insieme a Elia Fongaro (anche lui ex protagonista del GF Vip nel 2018).

Temptation Island Vip

Per chi non lo ricordasse un’altra importante vetrina per Pierpaolo Pretelli è arrivata nel 2018. Il modello infatti lo abbiamo ritrovato a Temptation Island Vip.

Durante la prima edizione presentata da Simona Ventura ha svolto il ruolo di tentatore delle fidanzate. Ben presto per lui un altro programma di Maria De Filippi l’ha visto protagonista.

Uomini e Donne

Sempre nel 2018 Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di scendere le scale di Uomini e Donne.

Ha svolto il ruolo di corteggiatore di Teresa Langella, anche lei ex di Temptation Island nella versione nip.

Ma Pierpaolo in questi anni ha debuttato anche nel mondo della musica…

Le canzoni di Pierpaolo Pretelli

È il 2016 quando per la prima volta Pierpaolo ha pubblicato il primo singolo Be Lost. Tra le tante ricordiamo anche la cover di Non Amarmi in duetto con Rossella Morgia.

E ancora il 2 agosto 2020 Pierpaolo Pretelli ha pubblicato il suo primo brano, dal titolo Rondine. La canzone lo vede duettare con Giorgina.

Dopo il GF Vip nel 2021 Pierpaolo ha presentato anche il singolo L’estate più calda, scritta da Shade in collaborazione con Jaro. Anche in questo caso ha cantato accanto a Giorgina. Il videoclip del brano, tra le special guest, vede anche la partecipazione di Giulia Salemi, fidanzata di Pretelli.

Grande Fratello Vip

Nel settembre 2020 Pierpaolo Pretelli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip come uno dei concorrenti della quinta edizione. Un percorso, il suo delineato da diverse dinamiche.

La prima su tutte è stata quella che ci ha accompagnati per diverse settimane e ha visto Pierpaolo Pretelli interessato a Elisabetta Gregoraci, anche lei tra i concorrenti. Ben presto, però, si è capito che la loro frequentazione non potesse decollare.

Ma è stato l’ingresso di Giulia Salemi a cambiare tutto. Tra loro fin da subito si è instaurata una particolare simpatia che, pian piano, è sfociata in qualcosa di più importante. Con il trascorrere dei giorni i due si sono dichiarati e hanno intrapreso una conoscenza sotto le telecamere.

Così Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, come abbiamo già spiegato precedentemente, sono diventati una coppia.

L’esperienza al GF Vip ha aperto tante porte al modello, sia per quanto riguarda la musica, ma anche per altre opportunità lavorative importante, come Tale e Quale Show. Terminata questa avventura, tra i tanti progetti a cui lo abbiamo visto prendere parte, menzioniamo la sua presenza a R101 nel programma Procediamo.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 il giorno venerdì 17 settembre fa il suo ritorno su Rai 1. Alla guida del programma troveremo, ancora una volta, Carlo Conti.

Non mancheranno, ovviamente, i membri della giuria, che daranno i loro voti dopo ogni esibizione. Ritroveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Ogni puntata, poi, non mancherà un ospite speciale (e non mancheranno le sorprese).

Tra i concorrenti, invece, vedremo Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha conquistato il pubblico con le sue imitazioni al GF Vip e, per tale ragione, gli è stata concessa l’opportunità di mettersi in gioco in una trasmissione come Tale e Quale. Ha preso parte anche al torneo nel 2021 ed è ritornato ancora nel 2022.

Il Torneo di Tale e Quale

Nel 2022, come dicevamo, Pierpaolo Pretelli è tornato a Tale e Quale Show per il Torneo e si è classificato settimo.

GF Vip Party

Tra le tante opportunità lavorative per Pierpaolo Pretelli c’è anche la conduzione del GF Vip Party, in compagnia di Soleil Sorge. Tra ospiti, tweet e curiosità non sembra mancare proprio il divertimento.

Pierpaolo Pretelli al GF Vip 7

Nel 2022 Pierpaolo Pretelli torna per qualche puntata al GF Vip 7. Non come concorrente, ma come protagonista in studio. Sarà accanto alla dolce metà Giulia Salemi a leggere i tweet. Con lui anche la collega Soleil Sorge, che prenderà invece il posto di Sonia Bruganelli, assente per qualche appuntamento.

Isola dei Famosi

Per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli ha vestito i panni di inviato in Honduras. Opinionista in studio è invece Simona Ventura.