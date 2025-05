Attrice e attivista, l’abbiamo vista interpretare numerosi ruoli al cinema e in TV. Ecco chi è Loredana Cannata, dall’età alla vita privata e dove seguirla su Instagram.

Loredana Cannata età e biografia

Iniziamo subito con la biografia di Loredana Cannata. Quanti anni ha? L’attrice è nata il 14 luglio 1975 a Ragusa e la sua età è di 49 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Quanto è alta Loredana? L’altezza della Cannata corrisponde a 1 metro e 68 centimetri circa.

Dopo tanto studio ha acquisito parti non solo in diversi spettacoli teatrali ma anche al cinema e in TV, alcuni diventati dei veri e propri cult. Prima de L’Isola dei Famosi peraltro ha partecipato anche a Ballando con le Stelle.

Vita privata

Sulla privata di Loredana Cannata cosa possiamo dire? Al settimanale Lei ha rivelato, così come in altre occasioni, che a 16 anni ha subito violenze da quello era il suo fidanzato, più grande di lei.

Questo ha spinto Loredana a sentirsi una donna libera e non avere necessariamente bisogno di avere una persona per costruire il proprio futuro. L’attrice ha anche sottolineato di non volere figli perché non crede nei rapporti sentimentali tradizionali. Quindi se vi state chiedendo se Loredana Cannata ha un compagno e dei figli, la risposta è no.

Peraltro è grande animalista ed è vegana, come si può leggere anche dalla bio di Instagram e come più volte dichiarato.

Tra le tante curiosità su di lei sappiamo che è grande tifosa della Roma. Tante volte ha postato delle foto mentre si trovava allo stadio o a fare il tifo per la sua squadra del cuore.

Dove seguire Loredana Cannata: Instagram e social

Facebook e Instagram sono i social in cui è possibile seguire Loredana Cannata.

Lei qui ama condividere foto in compagnia dei suoi familiari, ma anche di tanti amici e colleghi e progetti che la vedono protagonista.

Dal web peraltro è possibile trovare delle immagini del passato e presente che la riguardano o dove mette in mostra il fisico.

Carriera

Che fine ha fatto Loredana Cannata? L’attrice è ancora in attività sulla scena con diversi progetti cinematografici e non solo.

In tutti questi anni di carriera è stata protagonista al cinema e in TV, ma anche a teatro, ha prestato il suo volto a diverse note pubblicità e ovviamente ha anche partecipato ad alcuni programmi in qualità di concorrente.

Tutto però ha avuto inizio quando ha iniziato a studiare arte drammatica presso l’Accademia Sharoff di Roma. Poi ha partecipato a diversi spettacoli teatrali (e sono davvero tanti) fino al debutto al cinema con La donna lupo nel 1999. E da qui l’abbiamo vista tante volte sullo schermo protagonista di pellicole importanti e in TV in diverse serie televisive.

Film e serie TV

Quali sono i film in cui ha recitato Loredana Cannata? Eccoli tutti in questa lista: Maestrale (1998); La donna lupo (1999); Ustica – Una spina nel cuore (2001) tra i primi che ricordiamo.

Poi ancora: Gabriel (2001); Senso ’45 (2002); Sotto gli occhi di tutti (2003); Un mondo d’amore (2003); Monógamo sucesivo (2006); Albakiara – Il film (2008); Magnifica presenza (2012); Youth – La giovinezza (2015); Metti una notte (2017); Napoli velata (2017); Bloody Shadow (2018); Non è vero ma ci credo (2018); La dea fortuna (2019); Fade Out (2021); Nuovo Olimpo (2023) e Diamanti (2024)

Tra i film e serie TV in cui l’abbiamo vista nel piccolo schermo citiamo per esempio: Villa Ada (1999); La casa delle beffe (2000); Giochi pericolosi (2000); La voce del sangue (2001); Il bello delle donne 2 e 3 (2002- 2003); La squadra 3 (2002); Un caso di coscienza 1, 2, 3, 4, 5 (2003; 2005; 2008; 2009; 2013 ); Madame (2004); La caccia (2005); Finalmente Natale (2007); Exodus – Il sogno di Ada (2007); Finalmente a casa (2008) e Provaci ancora prof 3 (2008).

Infine nella lista compaiono ancora: Viso d’angelo (2011); Una pallottola nel cuore (2014); Questo è il mio paese (2015); Romanzo siciliano (2016); Le fate ignoranti (2021); Sempre al tuo fianco (2023); Libera (2024).

Il bello delle donne

Una delle sue partecipazioni più amate nel piccolo schermo è senza dubbio nella serie televisiva di Canale 5, Il bello delle donne 2 e 3 , in cui ha interpretato il personaggio di Elena Parodi.

La dea fortuna

Tra i tanti un altro progetto molto fortunato è stato La dea fortuna nel 2019, che ha visto Loredana Cannata tra le protagoniste.

Le fate ignoranti

Nel 2021 invece ha recitato ne Le fate Ignoranti, fortunata serie televisiva che è stata molto apprezzata dal pubblico.

Diamanti

Altro gioiellino della carriera di Loredana è la sua presenza nel film Diamanti.

Programmi TV

Nel corso della carriera peraltro Loredana Cannata ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2005 e nel 2025 a L’Isola dei Famosi.

Ballando con le Stelle

Nel 2005 Loredana Cannata ha preso parte a Ballando con le Stelle. Il suo maestro è stato Samuel Peron. Si è classificata seconda alle spalle di Cristina Chiabotto.

Loredana Cannata a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi nel 2025 ha fatto il suo ritorno in TV con una nuova edizione condotta, stavolta, da Veronica Gentili. Accanto a lei Simona Ventura nelle vesti di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato.

Nella lista dei naufraghi che sono sbarcati in Honduras durante questa edizione abbiamo anche l’attrice Loredana Cannata.

Il percorso di Loredana Cannata a L’Isola

Quale sarà il percorso di Loredana Cannata a L’Isola dei Famosi? Qui vi riporteremo i fatti più salienti della sua avventura.

1° settimana: Sbarcata in Honduras, Loredana ha avuto modo di conoscere i suoi compagni d’avventura.

