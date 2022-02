Amici 21, scoppia la lite tra Todaro e la Celentano: “Dici ca**ate”, “Sei un cafone” (VIDEO)

Il litgio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 21

La puntata di oggi di Amici 21 è iniziata subito con un grande litigio, quello tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Come sappiamo in queste settimane la maestra ha fatto dei casting di ballerini di latino-americano per sfidare Mattia. Il motivo è il fatto che l’allievo è un mese che è fermo per colpa di un infortunio al piede.

Questa scelta della Celentano non è per niente piaciuta a Todaro che si è molto arrabbiato. Tra loro è iniziato un grandissimo litigio, tanto che sono volate parole grosse. Lui ha detto: “Dici ca**ate”. E lei ha replicato: “Sei un cafone”. Potete vedere il video qui sotto:

Successivamente gli aspiranti allievi si sono sfidati ed è passato Leonardo. Lui quindi dovrebbe andare in sfida con Mattia, ma Raimondo Todaro ha rifiutato. Il suo allievo non è ancora al 100% e non può fare tutto, non è in condizione di sostenere una sfida. Da qui Alessandra Celentano ha replicato e quindi c’è stata una nuova discussione.

