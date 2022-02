ORA E QUI canzone Yuman Sanremo 2022: testo e significato

Ciò che sappiamo su testo e significato di “Ora e qui“, canzone che Yuman porta al Festival di Sanremo 2022.

Yuman porta la sua canzone “Ora e qui” sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il pubblico ha occasione di sentirla dall’1 al 5 febbraio. Qui di seguito, invece, potete leggere un piccolo estratto del testo, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni:

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.