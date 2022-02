La confessione di Rea di Amici 21

Sono passate alcune settimane da quando Rea ha lasciato la scuola di Amici 21. Come sappiamo la cantante è stata eliminata per volere del suo insegnante Rudy Zerbi, che dopo un’attenta analisi ha deciso di togliere la maglia alla sua allieva. La giovane artista così è tornata alla sua vita di sempre, con la voglia però di continuare a fare musica, e di certo per i suoi fan presto potrebbero arrivare grandi sorprese. In queste ore nel mentre proprio Rea sui social ha commentato quello che è accaduto ieri sera durante la quarta serata del Festival di Sanremo. In particolare la cantante si è espressa nel momento in cui a salire sul palco è stata Elena D’Amario, che si è esibita insieme a Elisa. Rea così ha ammesso di aver avuto una crush proprio per la professionista del talent show, e in merito ha affermato:

“Elena ho sempre avuto una crush per te sappilo”.

Elena ho sempre avuto una crush per te sappilo 👉🏻👈🏻 #sanremo — Rea (@_nonsonorea) February 4, 2022

Nel mentre Rea, dopo la sua eliminazione da Amici 21, è tornata sui social e ha scritto un lungo post per i suoi fan, parlando della sua esperienza e ringraziando coloro che l’hanno sempre sostenuta. Queste le sue dichiarazioni:

“In questi 4 mesi ho avuto modo di crescere tanto. Ho imparato ad accettarmi per quella che sono, senza paura di mostrarmi per il carattere che ho, per la mia identità, per la musica che faccio. […] Sono grata di essermi potuta raccontare su quel palco, delle persone con cui ho condiviso questo viaggio. Custodirò per sempre dentro di me tutte le lezioni, le critiche, i consigli dei professionisti, dei coach, dello staff che mi hanno accompagnata. Un grazie particolare va però a tutte le persone che mi hanno sostenuta e ascoltata durante il percorso. Sentire che qualcuno si è rivisto nelle mie parole e nella mia voce rimane sempre un’emozione unica. Ed è il motivo per cui faccio musica e continuerò a farne. Questo è stato un periodo importante, un periodo che mi segnerà per sempre, ma non ci si ferma qui. QUESTO È SOLO L’INIZIO”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.