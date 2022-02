Sanremo 2022, la classifica generale della quarta serata

La classifica generale della quarta serata di Sanremo 2022

Questa sera, venerdì 4 febbraio, ha avuto luogo la puntata dedicata alle cover anni ’70, ’80 e ’90 al Festival di Sanremo 2022. Lo show è partito con Noemi per poi proseguire con Giovanni Truppi, Elisa, Gianni Morandi e tantissimi altri. Tutti e 25 i Big, infatti, si sono esibiti da soli o con speciali guest star su brani celebri del passato. Tanti anche gli ospiti presenti, come la co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari. Quest’ultimi sulla nave da crociera con Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Dopo aver assistito alle prime tre posizioni nella gara delle cover, adesso andiamo a vedere quella generale. Questa sera a votare il pubblico tramite televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica. Vediamo tutte le posizioni, partendo dall’ultimo posto per arrivare al primo:

25. Tananai

24. Ana Mena

23. Giusy Ferreri

22. Highsnob e Hu

21. Yuman

20. Le Vibrazioni

19. Rkomi

18. Giovanni Truppi

17. Iva Zanicchi

16. Ditonellapiaga e Rettore

15. Noemi

14. Aka7even

13. Dargen D’Amico

12. Matteo Romano

11. Achille Lauro

10. Michele Bravi

9. Fabrizio Moro

8. Massimo Ranieri

7. La Rappresentante di Lista

6. Emma

5. Sangiovanni

4. Irama

3. Elisa

2. Gianni Morandi

1. Mahmood e Blanco

Per rivedere la puntata intera potete cliccare QUI in modo da accedere alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay. Continuate a seguirci per tante altre news.

