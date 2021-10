Chi è Rea di Amici 21? Età, vero nome, vita privata e Instagram

Qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere su chi è Rea, cantante della nuova edizione di Amici 21. Ecco alcune delle informazioni che abbiamo raccolto e che la riguardano: dall’età, alla vita privata e canzoni, per passare al profilo Instagram e social dove seguirla.

Rea età e biografia

Partiamo dalla biografia della cantante di Amici. Rea è nata a Bologna nel 2003 e la sua età è di 18 anni. Purtroppo non conosciamo il giorno e il mese della sua data di nascita.

Non abbiamo informazioni nemmeno per quanto riguarda altezza e peso, ma siamo in grado di dirvi che vive a Bologna insieme ai suoi genitori e che da da sempre ha covato la grande passione per la musica.

Vita privata

Della vita privata di Rea di Amici 21 non conosciamo praticamente nulla, se non che da come si è presentata è davvero tanto legata alla sua famiglia.

Nella scheda di presentazione ad Amici ha raccontato di sé di essere una persona impulsiva e non è una persona troppo paziente e quando ha l’ansia mangia le famose caramelle TicTac. Così nel suo inconscio sembra di stare meglio.

Indossa sempre degli anelli, tutti realizzati da suo padre e regalati da lui. Questo la fa sentire amata. Ha 3 bamboline con cui dorme da una vita, ma riesce anche a dormire senza.

Dove seguire Rea di Amici: Instagram e social

Rea c’è modo di poterla sostenere attraverso i social network? La risposta è affermativa. La cantante di Amici ha un profilo Instagram personale dove condivide scatti di vita privata ma anche momenti che la vedono impegnata a cantare.

Ma non solo questo. Perché Rea di Amici ha anche un account con Michael Caldi, con cui forma un duo musicale, come vedremo nella sua biografia.

E potete trovare la cantante anche su YouTube.

Carriera

Come abbiamo detto da sempre Rea,ancor prima di partecipare ad Amici 21, ha sempre coltivato la passione per la musica. Dal 2020 fa parte del gruppo ILLUMO insieme al suo amico Michael Caldi.

Proprio il duo musicale ha già all’attivo diversi brani come Le notti o Frammenti, ma anche alcune cover musicali.

La canzone che ha presentato ad Amici 21, invece, si intitola Avrei solo voluto.

Rea ad Amici 21

Amici 21 è tornato anche quest’anno per offrire l’opportunità ai giovani talenti di canto e ballo. Tra i concorrenti troviamo anche Rea, che è entrata a far parte della scuola il 26 settembre 2021. Come abbiamo già scritto la cantante ha presentato la canzone Avrei solo voluto.

La sua interpretazione ha convinto tanto Rudy Zerbi, che punta forte su di lei. Non sono state dello stesso avviso, invece, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Il docente, però, si dice fiducioso e convinto di portare le colleghe dalla sua parte.



Ma chi c’è oltre a Rea nella scuola di Amici 2021? Scopriamo di seguito tutto ciò che c’è da sapere sui concorrenti…

I concorrenti di Amici 2021

Scaglionati in diversi giorni, gli allievi hanno pian piano formato quella che è la classe di quest’anno di Amici 21. Non mancheranno cambiamenti, sfide ed eliminazioni, ma vediamo insieme tutti i protagonisti.

I professori di Amici 2021

Grandi novità le troviamo anche tra i professori di Amici 21 quest’anno. Arisa ha lasciato il suo posto e Lorella Cuccarini è stata fortemente voluta per sostituirla. La docente è passata infatti dal ballo al canto. Mentre per quanto riguarda la danza è arrivato Raimondo Todaro.

Ora che abbiamo tutte le informazioni sulla classe e sui professori, andiamo a vedere il percorso di Rea ad Amici 21…

Il percorso di Rea ad Amici 21

In data 26 settembre Rea ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 21. A volerla fortemente è stato Rudy Zerbi, meno convinte Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Entrambe sperano però di potersi ricredere.



Ora sta a Rea conservare il suo posto ad Amici 21 e convincere le due insegnanti. Per ora è riuscita a conservare il suo banco, ma la Pettinelli si dice poco sicura di lei. Al momento il suo percorso nel programma scorre serenamente.

(IN AGGIORNAMENTO)

