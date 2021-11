1 La nuova sfidante di Amici 21

Siamo ormai entrati nel pieno di Amici 21 e in queste settimane gli allievi stanno dando il massimo per rimanere all’interno della scuola e poter proseguire il loro percorso. Nel corso dell’ultimo daytime tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Anna Pettinelli infatti, dopo aver più volte manifestato i suoi dubbi, ha deciso di mandare in sfida Tommaso. Il cantante così dopo aver letto la lettera della maestra, ha fatto la conoscenza della sua sfidante, Elena. A quel punto è arrivata l’inaspettata reazione di LDA, che ha ammesso di conoscere la cantante. Stando alle sue parole i due si sarebbero incontrati proprio durante i provini, e avrebbero anche trascorso una serata insieme.

Naturalmente il web si è subito chiesto cosa ci fosse in realtà sotto, tuttavia il figlio di Gigi D’Alessio, palesemente imbarazzato, ha cercato di cambiare argomento. Nel mentre in queste ore gli utenti si sono messi alla ricerca e sono così emersi alcuni retroscena sul passato artistico della sfidante di Tommaso.

Prima di Amici 21 infatti Elena ha partecipato a un altro talent show, dove si è scontrata nientemeno con un allievo della scorsa edizione, vincendo! La cantante ha infatti preso parte a Sanremo Young e in quell’occasione ha battuto Raffaele Renda, che come sappiamo è stato uno dei protagonisti dello scorso anno!

Ma cosa accadrà dunque questa settimana? Elena riuscirà a battere anche Tommaso e diventerà un’allieva ufficiale della scuola di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche giorno fa abbiamo appreso che quest’anno a partecipare a Sanremo Giovani 2021 ci sono ben due allievi della scorsa edizione di Amici. Rivediamo di chi si tratta.