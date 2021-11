LDA ha avuto una storia con la sfidante di Tommaso? Lui fa una rivelazione sul loro rapporto e il web fa insinuazioni

1 La rivelazione di LDA sulla sfidante di Tommaso

Nel daytime di Amici 21 di oggi, lunedì 15 novembre, è arrivata una busta rossa per Tommaso. L’allievo di Lorella Cuccarini è arrivato negli ultimi tre nella sfida delle cover giudicata domenica da J-Ax, quindi è andato in sfida. Come è successo con Ale, Anna Pettinelli ha chiesto di scegliere lo sfidante e in questo caso è stata una ragazza. Mentre Tommaso leggeva la lettera, ha letto il nome della sfidante che è Elena. Ed è in quel momento che si è interrotto nel leggere e ha guardato LDA.

Prima di dire qualsiasi parola, hanno voluto vedere il video ed è venuto fuori che Luca conosce questa cantante molto bene. A parte il fatto che la ragazza è molto brava sia per l’inedito che nelle cover, Maria De Filippi ha chiesto spiagazioni al figlio di Gigi D’Alessio.

Luca ha quindi raccontato che tra i tanti provini che aveva sostenuto per entrare ad Amici 21, una volta era insieme ad Albe e a questa Elena. Successivamente si erano visti fuori e si erano conosciuti. Poi lui l’aveva invitata a casa sua e qui aveva scritto un inedito per lei. LDA non ha raccontato altro, ma si è mostrato un po’ in imbarazzo per un’eventuale entrara nella scuola di questa cantante.

E così il web ha iniziato ha fare delle teorie. La reazione di Luca è un po’ strana per essere una ragazza a cui ha semplicemente scritto un inedito. Il pubblico del programma pensa, quindi, che tra loro ci sia stato altro, come un bacio o un flirt. Qui ci riallacciamo anche al famoso scherzo che l’allievo di Rudy Zerbi fece con Serena ad Albe. L’allievo di Anna Pettinelli, nel commentare quanto stava succedendo, disse che non ne sapeva nulla anche perché Luca parlava sempre “dell’altra ragazza”. Di questa ragazza non si è mai saputo nulla, ma ora con questa storia di Elena potrebbe essere lei.

Rivediamo proprio quello scherzo e il momento in cui Albe ha rammentano la ragazza misteriosa…