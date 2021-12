Amici 21, Sissi e Dario sempre più vicini: il video che lo conferma

1 L’amicizia speciale tra Sissi e Dario

Tanto per citare i daytime di Amici 20 ogni volta che nasceva una coppia, anche ad Amici 21 sono nate delle “amicizie speciali”. Al momento l’unica vera coppia, nel senso che dicono apertamente di stare insieme, è quella formata da Albe e Serena. Poi ci sono Luigi e Carola che sono sempre molto vicini, ma dicono che tra loro c’è solo un’amicizia. E adesso ultimamente gli occhi sono puntati su LDA e la nuova entrata Elena, i quali hanno già avuto un brevissima relazione in passato, ma il sentimento non sembra essere sparito, anzi è tutto il contrario. Un’altra coppia che potrebbe presto nascere è quella formata da Sissi e Dario.

Vi avevamo già parlato di loro due, dato che avevamo notato una certa vicinanza. Ma poteva essere solo un bel rapporto di amicizia, poiché lei era fidanzata e lui diceva di essere innamorato di qualcuno. Poi, però, il fidanzato di Sissi, con alcuni post social, aveva detto che si erano lasciati. Le sue parole sembravano nascondere una certa rabbia e anche una certa delusione. Inoltre aveva fatto capire che il motivo era perché Sissi era presa da qualcun altro.

Nel daytime di oggi di Amici 21 è stato confermato che c’è davvero qualcosa tra Sissi e Dario, il cui rapporto sta nascendo molto lentamente. Il loro volersi bene è palese ed entrambi lo hanno ammesso parlando anche con gli altri allievi della scuola. Ma c’è un blocco ed è da parte della cantante.

I daytime che vediamo, infatti, non riguardano sempre i pochi giorni precedenti, ma a volte nei montaggi ci sono anche momenti risalenti a delle settimane prima. Ed è il caso di loro due. Abbiamo quindi capito che Sissi era in difficoltà proprio perché sentiva di provare qualcosa per Dario, ma fuori aveva un fidanzato. Contemporaneamente, il ballerino, parlando con Luigi, ha ammesso di provare qualcosa e di non voler essere semplicemente suo amico. E proprio per questo si è trovato a volte a doversi allontanare per rispetto.

Abbiamo quindi assistito a dopo che la cantante ha lasciato il fidanzato…