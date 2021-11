Amici 21, l’ex di Sissi lasciato per un altro allievo? Lui rivela tutto

1 Amici 21, parla l’ex di Sissi

Sono passate solo poche settimane da quando Sissi (al secolo Silvia Cesana) è entrata nella scuola di Amici 21. Come sappiamo fin dal primo momento la cantante ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche quello degli insegnanti, che si sono così contesi l’allieva. In queste ore però Sissi è finita anche al centro del gossip. Poche ore fa infatti, con un post sui social, a parlare è stato il fidanzato della cantante, che ha annunciato inaspettatamente la fine della loro relazione. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. […] Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare”.

Ma non è tutto. Come se non bastasse infatti in seguito l’ormai ex fidanzato di Sissi ha deciso di intervenire nuovamente, affermando di essere stato lasciato con una chiamata telefonica. Ma perché la cantante avrebbe rotto col suo ragazzo? Stando alle sue dichiarazioni Sissi sarebbe rimasta colpita da un altro allievo di Amici 21! Queste le sue parole in merito:

“Ve lo do io il gossip. Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. La verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più ca**i miei nei vostri post”.

Ma chi sarebbe l’allievo di Amici 21 per cui Sissi, secondo il suo ex fidanzato, avrebbe perso la testa? Secondo le teorie del web si tratterebbe di Dario o di Alex. Proprio con i due infatti la cantante avrebbe legato molto. Tuttavia al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e nulla lascia ipotizzare che Sissi abbia davvero un interesse per il ballerino o per il cantante. Nel mentre poche ore fa a scoppiare un lacrime è stata Carola. Rivediamo cosa è accaduto.