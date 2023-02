NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

Amici 22

Chi accede al Serale di Amici 22 dopo il 23 febbraio 2023

Oggi pomeriggio, 23 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Amici 22. La puntata del pomeridiano andrà in onda domenica e stando alle anticipazioni tante sorprese attendono gli spettatori. Tra queste alcune eliminazioni e diverse maglie date per il Serale. Per il momento erano soltanto alcuni ballerini ad averla ottenuta. Tra questi possiamo citare Isobel, Ramon, Gianmarco e Maddalena.

Adesso, però, si aggiungono anche alcuni cantanti, oltre ad Angelina. Come riporta anche il sito SuperGuida TV, la gara di canto Wax si esibisce sulle note di “Turista per sempre” e finalmente Arisa gli concede la maglia tanto ambita del Serale. In seguito Federica ha cantato “Destri” ed è risultata prima nella classifica dei professori di canto. Probabilmente per tale ragione anche lei passa alla fase Serale. Per quanto riguarda il ballo, invece, Samu risulta in vetta alla classifica dei professori di ballo. Anche lui ha accesso alla finale del programma.

Tra le altre anticipazioni della registrazione del 23 febbraio 2023, viene rivelato che al Serale di Amici 22 vanno anche Alessio e Mattia, entrambi allievi di Raimondo Todaro. Il professore nel daytime di oggi ha chiamato entrambi e Benedetta in studio. Ha fatto esibire tutti tranne Mattia. Questo ha suscitato molti dubbi nel ballerino, il quale tuttavia ha preso la maglia color oro. Al momento non sappiamo come siano arrivati a tale decisione, se con le classifiche o con altre performance aggiuntive.

Per scoprire nel dettaglio che cosa è accaduto dovremo attendere domenica 25 febbraio. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perderci tante altre news su Amici 22 e molto altro.