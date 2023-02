Guendalina coinvolta in una rissa tra mamme in una gara di danza? Lei si difende: “Denuncerò”

NEWS

Debora Parigi | 23 Febbraio 2023

Guendalina Tavassi accusata di rissa, lei nega tutto

Nella giornata di domenica al Cadillac Village di Roma era in programma una gara di danza Msp Dance Cup, una competizione riservata a bambini e adolescenti. A partecipare c’era anche la figlia di Guendalina Tavassi che quindi era presente per sostenerla. Ma purtroppo tutto è degenarato tanto che la competizione è stata annullata a causa dell’intervento di polizia e carabinieri. Ma cosa è successo?

In pratica è scoppiata una vera e propria rissa tra mamme. Ma non solo, una testimone ha affermato, come riporta il quotidiano La Repubblica, che tutto sarebbe partito proprio da Guendalina Tavassi. La signora in questione avrebbe detto: “È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”.

Subito è arrivata la replica dell’ex concorrente del GF Vip e dell’Isola dei famosi che si è difesa dalla accuse. Lei ha infatti raccontato della rissa ma negando totalmente il suo coinvolgimento. E ha aggiunto che prenderà provvedimenti:

“Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories. Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore. Se la gente vuole dire cazzate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.

Gli organizzatori hanno racconato: “Chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l’arrivo delle forze dell’ordine. A rimetterci sono stati i bambini che non si sono esibiti”. Comunque, stando a quanto ricostruito, la lite sarebbe cominciata a causa dei posti in sala, non disponibili per tutti nonostante il biglietto. In particolare tutto sarebbe cominciato quando una coppia di genitori ha visto due posti liberi e si è precipitata ad occuparli, nonostante vi fossero alcune giacche appoggiate. Qualcuno poi ha chiamato i carabinieri e la polizia, con gli agenti che hanno diviso le mamme che stavano litigando furiosamente.