Chi è Alessio Cavaliere di Amici 22? Età e Instagram

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

Chi è

Facciamo la conoscenza di Alessio Cavaliere, il nuovo allievo di Amici 22, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Alessio Cavaliere

Nome e Cognome: Alessio Cavaliere

Data di nascita: 2003

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @alessiocavalieree

Alessio Cavaliere età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Alessio Cavaliere. Il nuovo allievo di Amici 22 è nato a Napoli nel 2003. La sua età è dunque di 19 anni.

Sconosciute invece le informazione circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che fin da bambino Alessio studia danza e si specializza in danza moderna.

Ma vediamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Alessio Cavaliere non abbiamo grosse informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino di Amici 22 abbia una fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Dove seguire Alessio Cavaliere: Instagram e social

Siete curiosi di sapere dove poter seguire Alessio Cavaliere sui social? Scopriamolo.

Il ballerino di Amici 22 ha un profilo Instagram attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Proprio sul social Alessio condivide le immagini più belle della sua vita privata e della sua carriera.

Carriera

Dopo essersi specializzato in danza moderna, Alessio Cavaliere prende parte a diverse competizioni, arrivando anche a ballare al fianco di Dario Schirone e Andreas Muller.

Nel 2021 come se non bastasse tenta di entrare all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Amici 21

Nel 2021 Alessio arriva ad Amici 21 per affrontare una sfida contro Guido Domenico Sarnataro voluta da Veronica Peparini. In quell’occasione tuttavia a vincere era stato proprio Guido.

Nel 2023 però Alessio torna ad Amici e stavolta ad attenderlo c’è una sorpresa inaspettata.

Alessio Cavaliere ad Amici 22

A gennaio 2023 Alessio Cavaliere entra ufficialmente nella scuola di Amici 22, per volere di Raimondo Todaro. L’insegnante infatti ha deciso di sostituire il suo allievo Samuel Antinelli proprio con il ballerino, trovandolo un ottimo elemento in vista del Serale.

Alessio ottiene così la tanto ambita maglia, dando il via al suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Il percorso di Alessio ad Amici 22

Il percorso di Alessio Cavaliere ad Amici 22 inizia ufficialmente a gennaio 2023. Il ballerino infatti ottiene la maglia della scuola grazie a Raimondo Todaro. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Alessio riuscirà a conquistare l’accesso al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.