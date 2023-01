Amici 22, ancora problemi in casetta: Maria costretta a intervenire

NEWS

Un nuovo confronto tra gli allievi di Amici 22

Dopo il Capodanno-gate di Amici 22 e tutto quello che ne è derivato, i ragazzi che avevano subito il preovvedimento (e quindi erano stati isolati) si sono riuniti agli altri. Come ricorderete (ne avevamo parlato), ci fu subito un confronto tra i due gruppi. Sì perché in quella settimana in casetta si era respirata un’aria di tranquillità, tutti facevano tutto senza bisogno dei turni, mangiavano tutti insieme e anche chi era più chiuso era riuscito ad aprirsi. Quindi hanno chiesto che questa situazione potesse mantenersi anche con la riunione.

Nel daytime di oggi del talent, però, i malesseri sono tornati a galla. In pratica tutto quello che era stato costruito in quella settimana, non è più presente. Di nuovo ognuno pensa per sé e spesso mangiano divisi. Gianmarco ne ha quindi parlato con Cricca e Ramon. E poi si è confrontato anche con Megan che ha proposto un nuovo confronto.

Gli allievi si sono quindi riuniti sulle gradinate per discuterne. E anche Maria De Filippi è intervenuta. Ha quindi fatto parlare i ragazzi riguardo cosa provassero per essere tornati a prima. È venuto fuori che è tornata un’aria pesante in casetta e che ci sono degli elementi che non collaborano. Ma non solo, sia secondo Gianmarco che secondo Wax non tutti dicono tutto quello che pensano, magari anche per timore. Così hanno proposto di aprirsi completamente con i diretti interessati.

Tantissi allievi di Amici 22 hanno avuto molto da dire a Wax. Quello che ne è nato è che lui è una persona che esterna a tutta la casa i suoi malesseri. Quindi se lui sta male per qualcosa lo versa su tutti e crea caos. Allo stesso tempo gli altri non capiscono se possono aiutarlo o devono stargli alla larga. NDG è invece l’esatto opposto e cioè si isola completamente. Infatti Cricca lo ha invitato ad aprirsi con gli altri quando ha un problema. Infine c’è stato anche un dialogo tra Aaron e Maddalena con il cantante che ha dato dei consigli alla ballerina. Mentre lei è riuscita ad aprirsi e raccontarsi.

La situazione sembra quindi sistemata. I ragazzi si sono chiariti e hanno smorzato la tensione organizzando un giro-pizza. E proprio Wax si è proposto come cameriere per farsi perdonare.