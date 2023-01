NEWS

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

La violazione del regolamento di Daniele Dal Moro

Queste ultime ore per Daniele Dal Moro sono state molto frenetiche. Ieri sera ha avuto un confronto con Oriana Marzoli. Durante la diretta, infatti, ha ribadito che con la vippona non c’è alcun rapporto sentimentale: “Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no“. Per queste frasi è stato molto attaccato da Sonia Bruganelli e in seguito anche da Edoardo Donnamaria, i quali lo hanno accusato di essere incoerente.

L’opinionista ha affermato: “Dire che con una ragazza non ci sarà mai una relazione e poi cercarla non è da persone coerente“. Donnamaria, invece, nella notte ha rivelato di esserci rimasto male per alcuni suoi atteggiamenti. Nonostante tutto, però, per lui prova affetto. Ma che cosa sta succedendo in queste ultime ore? Il web ha fatto notare che Daniele ha deciso di togliersi il microfono e abbandonarlo per terra. Nel video qui sotto possiamo vederlo chiaramente.

Daniele in sciopero microfono e Oriana anche lei triste, molto bene #Oriele grazie Affonso ed autori #GFVIP



pic.twitter.com/2vhG8Q7Rgi — Angelica (@therealengie) January 24, 2023

Daniele Dal Moro si è messo a parlare nel cortiletto con Nikita Pelizon e George Ciupilan delle nomination di ieri sera. Non sappiamo con chiarezza come mai abbia compiuto tale gesto. Leggendo i commenti su Twitter pare che la regia non lo abbia rimproverato per poi intimarlo a rimetterselo. Non sembra nemmeno essere stato chiamato in confessionale. Qualche utente sostiene che si comporti in questo modo perché desidera essere squalificato. Vedremo in che modo si svilupperà questa situazione. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.