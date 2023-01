Amici 22, casetta divisa in due: accuse contro Wax dopo il Capodanno-Gate

NEWS

Debora Parigi | 16 Gennaio 2023

Amici 22

Gli allievi di Amici 22 si riuniscono dopo la puntata

Questo pomeriggio abbiamo visto il primo daytime di Amici 22 dopo la puntata in cui abbiamo assistito al proveddimento disciplinare. Ci sono state delle sfide e delle eliminazioni che hanno decisamente sconvolto. Ma cosa è successo quindi a Capodanno in casetta? Cosa hanno combinato di così gravi i sei allievi coinvolti, cioè Wax, NDG, Tommy Dali, Valerina, Maddalena e Samu? In realtà ancora non sappiamo niente, ma tutti gli allievi rimasti si sono confrontati.

Dopo l’eliminazione di Valeria e Tommy, i quattro allievi rimasti si sono riuniti agli altri compagni. E si è capito subito che la situazione non era delle migliori. Cosa non sappiamo quindi? Purtroppo dal daytime di oggi è emerso molto poco. C’è stata una riunione tra tutti i ragazzi in cui, in particolar modo, ha parlato Ramon. Il ballerino ha raccontato che in questi giorni in cui i gruppi erano divisi, in casetta si è creata un’atmosfera tranquilla. Tutti non hanno avuto paura di esprimersi nei loro pensieri e hanno sempre mangiato tutti insieme, senza bisogno di dirlo. E a quanto pare le persone che sono cambiate totalmente trovando una serenità prima non presente sono stati Aaron e Samuel.

Sempre in questo daytime di Amici 22 le parole di Angelina hanno fatto intendere che Wax sia un po’ il “capetto” della situazione e che gli altri, chi più chi meno, si siano fatti trascinare. In particolare sembra che non siano mai andati molto d’accordo Aaron e Wax. Infatti dopo essersi tutti chiariti, in uno spezzone successivo Aaron racconta a Piccolo G che Wax ha ricominciato a dargli ordini e ad avere un comportamento poco bello.

Questo daytime, come detto, non chiarisce la situazione. Però le teorie che giravano fino a oggi sui social non sembrano più reggere. Anzi sembra proprio che quello che i sei allievi hanno combinato a Capodanno abbia avuto una conseguenza sugli altri. Sul web, quindi, ci sono i primi pensieri da parte degli utenti e c’è chi parla di “bullismo” (anche se non è chiaro in che termini). Questa teoria nasce dal fatto che Wax sarebbe un capobanda che ha trascinato con sé altri. E che senza di loro (e lui in particolare) si è creato un clima tranquillo e sereno in cui tutti si sono sentiti liberi di esprimersi. Probabilmente questa situazione, già presente, è sfociata in qualcosa di più grande proprio durante Capodanno.

Ovviamente, ripetiamo, sono tutte teorie del web e non stiamo accusando nessuno di aver fatto qualcosa di non vero. Infatti siamo pronti ad accogliere qualsiasi dichiarazioni per chi lo volesse. È anche possibile che questo confronto non c’entri nulla con ciò che è realmente accaduto a Capodanno, ma che abbiano parlato semplicemente di una situazione che era in casetta.

Potete rivedere tutto il daytime di oggi di Amici sul sito di Witty TV.