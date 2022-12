NEWS

Nicolò Figini | 18 Dicembre 2022

Amici 22

Ascanio supera di nuovo Wax di Amici 22 su Spotify

Si continua a parlare della nuova classe di Amici 22, in particolare dei cantanti e di come i loro inediti stiano piacendo a centinaia di migliaia di persone. Tra coloro che si posizionano più in alto nella classifica di Spotify, in base alle riproduzioni, troviamo sicuramente Wax. Con il suo brano “Turista per sempre“. Infatti è stato il primo a raggiungere e superare il milione di stream sulla piattaforma. Fin dall’inizio, però è sempre stato scontro aperto con Ascanio. Quest’ultimo ormai è un ex allievo, in quanto ha perso una sfida durante la quale è entrata Angelina.

Fatto sta, che tra tutti gli inediti in generale, il suo è stato effettivamente il primissimo ad arrivare al milione di ascolti su Spotify anche se ormai l’eliminazione era avvenuta. A un certo punto, però, Wax lo ha raggiunto e lo ha superato. In queste ore, tuttavia, c’è stato un nuovo sorpasso. “Margot” nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo è a quota 1.687.895 riproduzioni, mentre “Turista per sempre” è a 1.653.968. Si tratta di circa 33mila ascolti in meno. Si ribalterà di nuovo la situazione? Staremo a vedere.

Ma che cosa significa tutto questo? Secondo alcuni utenti del web uno degli errori di Amici 22 (ma non solo dell’edizione corrente, in generale degli ultimi anni) sarebbe quello di puntare maggiormente su chi piace alle case discografiche. In questo modo si darebbe meno peso a ciò che apprezza il pubblico, il quale comunque dimostra con i fatti da che parte propende. Gli ascolti che abbiamo visto poc’anzi parlano chiaro. Nonostante ci siano stati vari sorpassi, Ascanio è tornato in vetta.

C’è chi si domanda se la trasmissione noterà tutto ciò e se, magari a partire dal prossimo anno, adotterà una strategia diversa tornando a focalizzarsi di più sugli spettatori e coloro che in seguito andranno a comprare gli album o a riprodurre i brani sui vari servizi streaming. Qual è la vostra opinione in merito? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.