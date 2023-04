Amici 22, Angelina in lacrime per Wax: “Non farmi più questi scherzi”

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2023

Amici 22

Puntata ricca di emozioni forti per gli allievi di Amici 22 e la cantante Angelina è scoppiata in lacrime sfogandosi con Wax

La reazione di Angelina dopo il ballottaggio tra Wax e Samu ad Amici 22

Un ballottaggio davvero sconvolgente e bello tosto è quello che c’è stato nella puntata di sabato di Amici 22. Da una parte il ballerino Samu e dall’altra il cantante di Wax. Due allievi fortissimi e molto amati che hanno lasciato senza parole anche gli altri allievi della scuola che non si aspettavano una cosa del genere e che hanno espresso il fatto che nessuno dei due si meritava di fiinire lì.

Come abbiamo visto, poi, ad essere eliminato è stato Samu che però prima di andarsene ha ricevuto una bella sorpresa, una grande opportunità. Gli è stata infatti offerta una borsa di studio di un anno presso una prestigiosa scuola di danza di New York. Tutto questo è stato mostrato nel daytime di oggi del programma.

E sempre nel daytime di oggi abbiamo visto gli altri allievi di Amici 22 avere delle reazioni dopo la puntata del Serale. Tra coloro che hanno avuto forti emozioni c’è Angelina che a un certo punto si è isolata sul retro della casetta. Raggiunta da Wax, lì si è sfogato con lui tra le lacrime. “Non farmi più questi scherzi”, ha detto all’amico. “Facciamo che questo vale come pesce d’aprile”.

L’allieva di Lorella Cuccarini ha poi continuato con il suo sfogo. “Che ballottaggio di m***a”, ha detto. “Che brutto, il peggiore del mondo. Ma tutto a posto?”. Angelina, infatti, aveva stretto un’importante amicizia sia con Samu che con Wax, quindi per lei è stato un ballottaggio davvero devastante. Ha poi continuato parlando proprio delle esibizioni di Wax: “Ballerine e guantoni mi ha steso, è stato devastante. A Grazie non ero molto cosciente. Stavo lì e piangevo. Più tu cantavi, più io piangevo, quindi non vedevo. L’esibizione di Samu non l’ho vista… ero là… Sai quando guardi qualcosa ma non ci sei”.

La prossima registrazione del Serale di Amici ci sarà giovedì e noi vi daremo tutte le anticipazioni come sempre.