Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Amici 22

La dedica ad Aaron dai due professori di Amici 22

Ieri sera abbiamo visto l’eliminazione di Maddalena a un passo dalla finale. In seguito, poi, al ballottaggio finale di Amici 22 sono andati Aaron e Wax. A poter continuare il suo percorso è stato proprio quest’ultimo, mentre l’altro è dovuto tornare a casa.

Il giovane cantante può ritenersi sicuramente molto soddisfatto del suo cammino all’interno del talent. Ha fatto colpo non solo sul pubblico a casa, ma anche su due professori che non erano i suoi. L’allievo faceva parte della squadra composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma ha conquistato anche i cuori di Arisa e Raimondo Todaro ed entrambi hanno scritto su Instagram delle dediche per lui.

L’artista, che nel corso della semifinale ha cantato il suo nuovo singolo “Non vado via” ha affermato:

“Piccolo grande Aaron. Credo che la tu sia stato davvero un punto saldo di questo Amici 22. E spero che tu possa continuare a comunicare attraverso la tua musica mostrando anche la tua persona e i tuoi valori. I giovani hanno bisogno di esempi come te. Sei buono, onesto, sincero, discreto ma non per questo non speciale. Un grande talento di coltivare. Ti auguro il meglio dal profondo del cuore. E grazie perché mi hai fatto emozionare tante volte”.

Per quanto riguarda il pensiero di Raimondo Todaro, l’insegnante di ballo ha scritto sul suo profilo: “Tu sai… Dentro crepe nel mare… La meritavi anche tu, ti auguro di rimanere così come sei“. Voi cosa ne pensate? Vi dispiace che Aaron sia uscito a un passo dalla finale?

Dateci la vostra opinione facendocela sapere con un commento.