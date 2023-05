NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Amici 22

La squadra di Lorella Cuccarini

Anche quest’anno una delle insegnanti più amate di Amici è stata di certo Lorella Cuccarini. La showgirl infatti con i suoi modi di fare e con la sua dolcezza ha conquistato il cuore del pubblico, ricevendo l’affetto e la stima di tutti i telespettatori. Ieri sera nel mentre Angelina, allieva proprio della Cuccarini, ha ottenuto l’accesso per la finale, e di certo la cantante è una delle favorite alla vittoria del talent show di Maria De Filippi. Mentre attendiamo di capire se sarà proprio la Mango a trionfare, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Sui social infatti Lorella ha mostrato al pubblico la sua squadra del Fanta Amici, il celebre gioco che in queste settimane ha appassionato i fan del programma. Ma chi c’è dunque nel team della Cuccarini? La squadra della showgirl è capitanata da Emanuel Lo, mentre tra gli allievi troviamo la stessa Angelina, Cricca, Maddalena, NDG e Samu.

Qualche giorno fa nel mentre, nel corso di un’intervista, Lorella Cuccarini ha commentato le sue esibizioni con Emanuel in occasione dei guanti di sfida tra i prof, e in merito ha affermato: “Il guanto dei professori è un momento di spettacolo puro, senza gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. Siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi e a volte ci sono momenti di tensione. Allora quel balletto lì ci dà respiro. Sui social ricevo tantissimi messaggi di donne che in sostanza scrivono ‘beata te’. […] Sappiamo che è un momento leggero ma vogliamo viverlo con consapevolezza, sappiamo che non abbiamo più vent’anni, quindi dobbiamo anche pensare a limitare i danni”.

La Cuccarini ha anche fatto un commento sugli addominali di Emanuel Lo, aggiungendo: “Gli addominali di Emanuel? Pazzeschi, tutti e otto ci sono. Ci sono tutti, è difficilissimo! I due più bassi non escono mai“.