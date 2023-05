NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Amici 22

Ecco quando dovrebbe iniziare Amici 23

Manca ancora una settimana alla finale di questa lunga edizione, tuttavia l’attenzione del web sembrerebbe essere già rivolta ad Amici 23. Il talent show di Maria De Filippi infatti dopo la pausa estiva tornerà su Canale 5 e di certo già in molti si chiedono chi saranno i nuovi allievi che otterranno la tanto ambita maglia. Attualmente tuttavia i casting per la nuova edizione non sono ancora ufficialmente aperti, ma di certo nei prossimi giorni arriveranno le prime news sulle audizioni, che si terranno nelle settimane a venire. Tutti i cantanti e i ballerini sono invitati a seguire i canali ufficiali della trasmissione, per restare al passo con tutte le news sui provini.

Nonostante al momento siano ancora poche le informazioni in nostro possesso sulla prossima edizione, in molti si chiedono già quando debutterà il programma. In queste ore così sono arrivate le prime indiscrezioni a riguardo. Andiamo a scoprire quello che sappiamo.

Stando a quanto riporta la pagina Amici News, sembrerebbe che sia stata fissata la data di inizio di Amici 23. Ma quando inizia dunque la nuova edizione del talent show? Secondo quanto si legge, pare che la prima puntata sia prevista per domenica 17 settembre, come sempre alle ore 14 su Canale 5.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni, e non c’è ancora nessuna conferma in merito alla data di inizio della prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Attualmente inoltre non ci sono ancora certezze anche in merito al cast di professori, che potrebbe cambiare. Stando a quanto si mormora infatti, pare che sia Arisa che Raimondo Todaro potrebbero lasciare la trasmissione. La cantante infatti vorrebbe tornare a concentrarsi sulla sua musica, e provare ad accedere al Festival di Sanremo 2024. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, vi ricordiamo l’appuntamento con la finale, prevista per domenica 14 maggio.